Football amical: Les Léopards U20 au Maroc pour deux matchs amicaux

De notre envoyé spécial au Maroc, l’on apprend que les Léopards U-20 de la RD Congo sont conviés par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour discuter deux matchs amicaux face à leurs homologues du Maroc du 13 au 19 octobre.

La sélection congolaise a quitté Kinshasa dans la nuit du 10 au 11 octobre 2018 pour le Maroc.

Avant de rejoindre le royaume chérifien, les jeunes Léopards étaient au Kampo Hôtel dans la commune de Barumbu, depuis le dimanche 7 octobre. Ils se sont entraînés deux fois par jour avant d’être opposé en amical le mercredi 10 octobre au centre Patient-Baudouin Kurara Mpova dans la commune de la N’Sele face à la formation de Lokolo Moto de l’Entente Urbaine de football de Kinshasa Lukunga, battue par (2-1) avec des réalisations de Patcheli Pinock Vuvu (17ème minute) et Glody Kilangalanga Pame (80ème minute). Lokolo Moto a égalisé par l’entremise de Jean.

Ci-dessous, la liste des 24 Léopards U20 qui séjournent déjà au Maroc :

8.Mukawa Kisanga Yves (Lupopo)

Altesse B. Makambo

