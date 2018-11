Finale de la 15ème Coupe de la Confédération: L’AS V.Club doit jouer sa finale à Casablanca ce dimanche 25 novembre 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’AS V.Club , champion du Congo et finaliste de la 15ème Coupe de la Confédération de la CAF, est à Casablanca la capitale économique du Maroc, depuis le lundi 19 novembre 2018 pour s’acclimater et se préparer pour la finale aller de dimanche 25 novembre 2018 contre l’équipe de Raja Casablanca. C’est donc une équipe bien connue des Moscovites pour avoir livré deux rencontres pendant la phase des groupes au stade des Martyrs comme dans le stade Mohamed V où va se jouer le match aller de dimanche 25 novembre 2018.

Les poulains de Jean-Florent Ibenge sont des compétiteurs qui ont livré autant de matches ces derniers temps dans les pays du Nord. Ils savent à quoi s’attendre. Il faut être physiquement fort et ne pas céder à la provocation. Les Dauphins ont tous les atouts pour donner une réplique valable à l’équipe de Raja Casablanca que ça soit au niveau offensive que défensive. Une défense conduite par le dernier rempart Nelson Lukong , les internationaux ,Yannick Bangala , Glody Ngonda Mujinga et Wadol Djuma Shabani , Bompunga Botuli , Makwekwe Kupa, Ernest Luzolo Sita et dans une moindre mesure Dharles Mondia Kalonji. Dans l’entrejeu, nous avons le capitaine Nelson Munganga Omba , Mukoko Tunombe et Fabrice Ngoma Luamba en attaque nous retrouvons , le buteur-maison Jean-Marc Makusu Mundele, Moloko Ducapel, Chadrack Muzungu Lokombe, Emmanuel Ngudikama, Ngoy Emomo et Mukoko Batezadio.

Il faudra une concentration tout à azimut pour les poulains de Jean Florent Ibenge qui jouent le match de leur vie et de leur histoire. Toutes les Conditions sont donc réunies pour une finale de grande fracture dimanche pour les Dauphins Noirs qui après 45 ans après peuvent encore brandir un trompée continentale. Il ne faudra rien laisser au hasard. Le célèbre arbitre Papa Gasama sera au commande du sifflet le dimanche 25 novembre au stade Mohamed V, un match que nous pensons qu’il ne va pas officier sous pression des marocains. Bonne chance aux moscovites de l’AS V.Club tout le Congo est derrière vous pour succéder aux Corbeaux de TP Mazembe.

Gaby Mass

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.