Ferré Gola prépare un nouvel opus avec l’Americain Akon

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après la sortie de son volumineux disque intitulé “Qu’est-ce que j’avais dit ?”, très prisé par les mélomanes, publié en quatre volets, le Padre Ferré Cola ne reste pas les bras croisés.

Il est présentement en train de préparer un nouveau disque. En attendant, il a lancé dernièrement un nouveau générique intitulé ” Première classe”. Ce tube devrait, en principe sortir le jour de l’indépendance de la Rdc, mais, pour des raisons tout à fait techniques, cette sortie a été reportée. Néanmoins, cette œuvre est déjà disponible sur différentes plates-formes des téléchargements dont YouTube.

Et pour la matérialisation de son nouveau disque, comme toujours, Shetani va, une fois de plus, être en mouvement entre l’Europe et la Rdc à la recherche de nouvelles sensualités. Il se rendra aux USA où il est attendu par le chanteur Akon, d’autant plus que le compositeur de “Vita-Imana” est déterminé à se faire remarquer à travers ce nouveau concept. Dans l’entre-temps à Kinshasa, ses musiciens, continueront à faire leur travail comme par le passé.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.