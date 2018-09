Ferré Gola en concert samedi prochain au village Ntemba à la Gombe

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est confirmé, les amateurs de la bonne musique que distille le chanteur Ferré Gola, alias Jésus des nuances, vont être bien servis le week-end prochain, c’est-à-dire le samedi 6 octobre 2018, à travers un spectacle haut en couleurs que le compositeur de “Vita-Imana” et ses poulains vont livrer au village Ntemba au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe.

Rien de plus étonnant que cette production tout comme les précédentes qu’a déjà livré ce chanteur, ne va pas manquer d’attirer un grand public. En effet, depuis la sortie en 3 coffrets, de son dernier opus en date baptisé “Qu’est-ce que j’avais dit”, Shetani n’a cessé de récolter un succès foudroyant partout où il se produit. Cette réalité s’est, plus d’une fois, manifestée lors de ces derniers concerts en Tanzanie, au Kenya, en Centrafrique et même sur d’autres sites de la capitale congolaise.

Possédant une voix angélique et en sa qualité d’auteur-compositeur infatigable, Ferre Gola le Padre s’accorde à présenter aux mélomanes, principalement à ceux qui feront le déplacement du village Ntemba le week-end prochain quelques nouveautés afin de casser avec la monotonie qui bat son plein au sein de plusieurs groupes musicaux congolais.

Kingunza Kikim Afri/Cp

