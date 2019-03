Félix Tshisekedi se rendra aux Etats-Unis du 3 au 5 avril 2019

Le président congolais Félix Tshisekedi se rendra du 3 au 5 avril aux États-Unis, où il sera notamment reçu par le chef de la diplomatie, Mike Pompeo. Pendant sa visite, du 3 au 5 avril, Félix Tshisekedi « sera reçu par le secrétaire d’État Pompeo et d’autres membres du gouvernement et hauts responsables américains », s’est-il contenté de préciser. La coopération pour lutter contre l’épidémie d’Ebola dans l’est de la RDC sera aussi à l’ordre du jour.

« Nous sommes déterminés à travailler avec lui pour la mise en œuvre de son programme visant à combattre la corruption, renforcer l’État de droit, améliorer la sécurité, protéger les droits humains et promouvoir la croissance économique par une hausse des investissements étrangers et du commerce, notamment avec les États-Unis », a déclaré Robert Palladino. « Nous soutenons l’engagement du président Tshisekedi à apporter le changement que le peuple congolais réclame et mérite », a-t-il ajouté.

Pour sa part, dans un communiqué de presse parvenu au Journal L’Avenir, l’Ambassadeur des Etats-Unis auprès de la RDC, Mike A. Hammer donne le sens de cette visite : « Les Etats-Unis se félicitent de la visite du président Félix Tshisekedi à Washington la semaine prochaine. Ce sera le premier voyage du président Tshisekedi en dehors de l’Afrique depuis son investiture », écrit-il, avant d’ajouter que sa décision de faire de Washington sa première étape reflète notre engagement commun envers un Congo plus paisible et plus prospère. La visite du président Tshisekedi offrira l’occasion d’examiner plus en détail notre intérêt commun à lutter contre la corruption, à respecter les droits de l’homme, à améliorer les services de santé et d’éducation pour le peuple congolais, à améliorer la sécurité et à créer plus d’emplois pour les Congolais en attirant plus d’investissements américains.

Et de renchérir, la première passation de pouvoir pacifique de la RDC a offert l’occasion historique de tracer une nouvelle voie. Nous sommes impressionnés par les nombreuses mesures que le président Tshisekedi a déjà prises pour répondre au désir clair de changement du peuple congolais en luttant contre la corruption, en ouvrant l’espace démocratique et en améliorant le respect des droits de l’homme. Il est clair que le président Tshisekedi met le peuple à l’avant-plan, comme la foule le lui a demandé lors de son investiture. Les Etats-Unis sont tout à fait résolus à soutenir la vision d’avenir du président Tshisekedi et ses efforts visant à améliorer la vie des Congolais. Sa visite à Washington renforcera notre partenariat basé sur des valeurs et des intérêts partagés. Les Etats-Unis se réjouissent de travailler avec le président Tshisekedi pour réaliser le vrai potentiel de la RDC et produire des résultats pour le peuple congolais.

Pour un partenariat stratégique

Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, Maître Beylard David, Avocat d’affaires explique qu’au menu des discussions figurent les questions relatives au « partenariat stratégique » que les USA veulent construire avec le Président Félix Tshisekedi, « intuitu personae » et qui bénéficiera par devers à la République Démocratique du Congo.

Les points essentiels du partenariat stratégique USA- RDC sont notamment: la construction de l’État de droit en RDC; La consolidation de la démocratie comme mode de gouvernance; La lutte contre la corruption, les crimes économiques, les évasions fiscales et le détournement des fonds publics; Le renforcement des capacités des administrations publiques régaliennes de l’État de droit : armées, police et justice, etc.; La construction d’un climat des affaires propice aux investisseurs et aux investissements directs américains en RDC; La sécurité juridique et judiciaire des investisseurs et des investissements directs américains en RDC; La modernisation de la RDC à travers des programmes de construction des infrastructures d’utilités publiques : routes, autoroutes, écoles, hôpitaux, ports, aéroports ; La modernisation de la RDC à travers des plans et programmes de construction des infrastructures d’utilités privées dans les secteurs du tourisme, du commerce, de l’industrie, des services divers et de l’artisanat à très haute valeur ajoutée; La sécurisation des frontières extérieures de la RDC; Le raccordement de la RDC aux réseaux des nouvelles technologies de l’information et de la communication à très haut débit.

Ce partenariat stratégique « gagnant-gagnant » entre d’une part, la première puissance économique mondiale et d’autre part, la première puissance en ressources naturelles stratégiques du monde qui regorge des gisements des matières premières stratégiques non encore exploités dont le complexe militaro industriel et les industries civiles ont besoin pour assurer l’avenir de l’humanité aux 21ème siècles, explique-t-il, est une opportunité exceptionnelle pour le développement non seulement de la RDC mais aussi de l’Afrique toute entière!

Il n’est pas exclu que les USA qui veulent signer une clause de la nation la plus favorisée avec la RDC, ne sorte de leur chapeau un « plan Marshal » pour le développement de la RDC, compte tenu des enjeux que ce pays représentent pour eux.

JMNK