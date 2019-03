Félix Tshisekedi nomme au MNS et à la DGM

Resté depuis longtemps sans Coordonnateur, le moment était enfin venu pour permettre au Mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de l’accord d’Addis-Abeba (MNS) de reprendre ses activités, à la grande satisfaction de tous les partenaires. C’est ainsi que par une Ordonnance lue lundi 18 mars à la Radio télévision nationale congolaise (RTNC), le président Félix Tshisekedi a nommé Claude Ebalanki Ekolomba, Coordonnateur du Mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de l’Accord d’Addis-Abeba (MNS). Il a également nommé Patrick Mutombo Kambila, comme Coordonnateur adjoint. Ce dernier est un fils-maison, qui assumait d’ailleurs l’intérim, après que le Général Denis Kalume ait d’autres charges étatiques à gérer.

Disons que cette institution a connu des crises depuis la démission de François Mwamba, ralliant les rangs de l’opposition en 2016 quelques mois avant l’expiration du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila Kabange. Mwamba qui avait participé aux négociations de Kampala (Ouganda) entre la RDC et les rebelles du M23 et à la supervision de la mise en œuvre de l’accord-cadre d’Addis-Abeba, avait été nommé à la tête du MNS, le 27 mai 2013. Il avait été remplacé par Denis Kalume Numbi. Soulignons que ce Mécanisme national avait été créé à la suite des accords de paix, sécurité et coopération souscrits par la RDC et ses 11 pays voisins de la sous-région. L’accord avait été signé le 24 février 2013, à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Le président Félix Tshisekedi a aussi nommé, lundi 19 mars, Papy Mbuyi Kanguvu comme Directeur général adjoint de la Direction générale de migration (DGM), indique une ordonnance lue à la Radio télévision nationale congolaise (RTNC). M. Kanguvu remplace Roland Kanshatwale, promu, samedi 2 février 2019, Directeur général de la DGM. Il avait remplacé, François Beya qui a été nommé Conseiller spécial en matière de sécurité du Président de la République, Félix Tshisekedi. C’est donc une équipe au grand complet qui va fonctionner pour le bonheur et l’honneur du pays.

JMNK