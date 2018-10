FC Renaissance du Congo : Pascal Mukuna démissionne !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Récusé par nombreux de ses supporters, l’évêque Pascal Mukuna vient de démissionner de ses fonctions de président du FC Renaissance du Congo.

C’était au cours d’une réunion extraordinaire qui a mis autour d’une table hier jeudi 11 octobre à Bandalungwa, les présidents de toutes les sections des supporters, et le comité de direction avec à sa tête Pascal Mukuna.

Ainsi, la nouvelle va tomber et Renaissance se voit actuellement sans président du comité dirigeant. Une nouvelle qui risque de plonger ce club tant aimé par les Kinois dans une crise encore plus rigide.

« Il est temps pour les supporters de se prendre en charge pour la poursuite du championnat en engageant toutes les dépenses comptant pour la gestion quotidienne de l’équipe », a dit Pascal Mukuna, qui affirme par ailleurs être choqué par les propos discourtois à son endroit par certains supporters du FC Renaissance du Congo.

Il a ensuite exhorté la représentation des supporters à l’amour véritable de l’équipe sans autres intérêts derrière leurs têtes.

A cette même occasion, l’homme de Dieu a retracé certaines de ses réalisations depuis la création du club jusqu’à ce jour, surtout avant le début de ce championnat en qualifiant jusque-là 26 joueurs sur un effectif de 33.

Choqué d’être pris comme auteur de la crise au sein de la grande famille « fibo », Pascal Mukuna a préféré se retirer de la gestion de l’équipe, en demandant pardon aux uns et autres si dans sa gestion, il aurait touché certaines sensibilités.

« Le club doit continuer le processus de mutation vers la création d’une société », a-t-il indiqué dans son adresse à la grande commission des supporters.

Un processus qui ne va pas l’empêcher d’être administrateur ou actionnaire majoritaire, compte tenu des actions placées au sein du club.

A en croire les proches de l’évêque, les présidents sectionnaires l’auraient demandé de retirer sa démission, et d’écarter tous ceux qui constituent dans son entourage le frein majeur de l’équipe, en semant de troubles et conflits d’intérêt.

Ainsi, l’assistance a rejeté en bloc et avec toute énergie, la démission de l’évêque président Pascal Mukuna. La réunion s’est donc terminée en queue de poissons sans une décision finale, mais Mukuna semble ne pas vouloir revenir sur sa décision.

Altesse B. Makambo

