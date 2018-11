Face à la supposée menace terroriste « La Rdc est un pays débout », dixit Joseph Kabila

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tous les pays du monde sont à ce jour confrontés à la menace terroriste. Mais chacun, en tenant compte de ses moyens et de ses ambitions, prend des mesures pour endiguer ce phénomène qui a tendance à semer les troubles et la désolation dans le chef de la population congolaise. C’est dans ce sens qu’il faut prendre l’alerte donnée hier par l’Ambassade des États-Unis à Kinshasa. Cette dernière, en effet, dit avoir reçu des informations crédibles et précises sur une menace terroriste possible contre des édifices gouvernementaux américains à Kinshasa. Pour ce faire, l’Ambassade des États-Unis à Kinshasa sera fermée au public le lundi 26 novembre.

Même si menace il y avait, l’Ambassade qui est installée dans un pays souverain, doit en principe se référer à ce dernier pour renforcer sa sécurité. Et dire que cette Ambassade ne fonctionnera pas aujourd’hui, cela risque d’augmenter inutilement la tension dans un pays qui a lancé la campagne électorale en vue d’une passation civilisée du pouvoir. Et lorsqu’on sait que les élections sont contestées par une frange de la population, mieux une certaine opposition qui continue à rejeter la machine à voter et à exiger qu’on extirpe les électeurs enrôlés sans empreintes, l’on craint que cette campagne ne procède non seulement à semer la peur dans le chef des Congolais engagés dans la campagne, mais aussi à exiger le report des élections.

En effet, les élections étant une affaire de souveraineté, les Congolais sont engagés à les organiser sur fonds propres, peu importe l’issue. Et utiliser cette menace terroriste pour discréditer le processus électoral, ne peut jamais être une démarche encourageante et ce n’est pas cette menace qui découragera les Congolais habitués à avoir les responsables à tous les niveaux issus des urnes. Lorsqu’on sait que tout le cycle électoral n’a jamais été organisé au grand complet, on ne peut qu’encourager la CENI à aller jusqu’au bout. Et ce, au profit de la démocratie congolaise.

Face à cette supposée menace terroriste, la Rdc est prête à répondre, d’autant plus qu’il s’agit d’un pays débout. Un pays dont les Institutions fonctionnent normalement et qui n’accepteront pas à ce qu’un groupe de fameux terroristes vienne perturber la sécurité et la quiétude des Kinois. En lieu et place de lancer l’alerte, il serait aussi important que le Gouvernement des Etats-Unis dise ce qu’il peut faire pour venir en appui à la Rdc, étant donné sa longue expérience dans la lutte contre le terrorisme.

En plus, pourquoi s’alarmer pour terrorisme urbain, du reste identifiable par les services de sécurité, pendant que la guerre asymétrique imposée par les terroristes de l’ADF est oubliée par les grandes puissances, notamment les Etats-Unis d’Amérique. Selon nos sources, les militaires américains engagés dans la lutte contre le leader de la LRA en Ouganda n’ont jamais bougé, ni rien proposer pour secourir la Rdc et la Monusco dont le défi est de mettre un terme à ces bandits qui tuent à longueur des journées !

Sinon, la Rdc, du reste pays débout et qui peine à mettre un terme à quelques foyers de conflit et à améliorer le climat des affaires pour attirer les investissements, n’a pas intérêt dans ces alertes dont l’objectif est de ternir l’image de ce pays. Même si la Rdc a rejeté l’intervention de la communauté internationale dans ses élections, elle reste très disposée à recevoir toute aide, en vue de son développement et de l’amélioration des conditions de vie de la population.

