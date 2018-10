Expulsion répétitive des congolais d’Angola: Le Gouvernement congolais doit trouver une solution durable

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Chaque année, le même phénomène se répète : des centaines de milliers de Congolais sont expulsés de diverses régions de la République de l’Angola. Au-delà du fond de la question qui concerne essentiellement les papiers de séjour, c’est la forme qui choque car ces Congolais sont chassés comme des bêtes n’ayant aucun droit. Battus, humiliés, blessés et même dépouillés de leurs biens, ces pauvres citoyens n’ont que leurs yeux pour pleurer. Ni la police, ni le gouvernement angolais ne se donnent la peine de corriger la manière dont ils sont traités. Ils errent dans les provinces du Kasaï, Bandundu et Kongo-Central se contentant de la petite aide familiale et parfois même l’aide du gouvernement, mais le problème principal demeure intact à savoir : le Congolais appelé zaïrois est un sous-homme en Angola et toute occasion est favorable pour le mettre hors d’état de nuire.

La misère et la guerre

Plusieurs milliers de familles s’exilent en Angola pour deux raisons principales : les conflits armés à répétition en RDC, ainsi que la misère. La recherche de la survie empêche les Congolais de voir les risques à vivre dans un pays voisin sans remplir les conditions exigées. Disons en passant que dans les provinces comme le Cabinda, la communauté congolaise représente près de la majorité de la population. Dans ces conditions, qu’on le veuille ou non, l’Angola ne peut que se sentir frustrée et étouffé par des voisins envahissants et parfois arrogants. Le commerce du diamant a fait déplacer beaucoup de kasaiens vers les zones profondes de ce pays lusophone d’une autre culture.

Curieusement, les rencontres bilatérales se multiplient entre les deux pays sans qu’aucune solution durable ne soit trouvée. Les ministres ainsi que leurs délégations se retrouvent à Luanda ou à Kinshasa, discutent et se quittent sur des longs communiqués qui n’apportent rien de concret. A la moindre prochaine crise, les Congolais sont chassés de la même façon, voire pire qu’avant. Ni le changement du régime en Angola, ni l’appartenance de ces deux Etats à la communauté de la SADC n’a changé quelque chose. Le traitement inhumain et dégradant est toujours réservé à des sans-papiers congolais parfois violés et expulsés avec une rare violence.

Que faire ?

Au-delà là des discours creux et vides, le gouvernement congolais doit s’engager dans la véritable création d’emplois, seul remède durable pouvant empêcher les filles et fils de la RDC de tenter cette expérience périlleuse, pas loin de celle de la méditerranée. Il doit également prendre ses responsabilités en accueillant ceux qui sont chassés comme des chiens de toutes les frontières d’Angola. Pourquoi ne jamais rendre humaine cette expulsion de sans-papiers dans un contexte où les deux pays partagent plusieurs kilomètres de frontière commune. L’Angola et la RDC peuvent avoir des relations amicales non seulement sur papiers mais aussi et surtout dans les secteurs de la vie de tous les jours. Il sied de relever le Congolais a le droit de s’installer dans n’importe quel pays de son droit. Toutefois, il lui est demandé de se conformer à la loi de ce pays pour éviter ce qui est en train d’être fustigé.

Muntu Bualu

