Expo : L’immigration spirituelle à l’IFK

Depuis le 16 novembre dernier à l’Institut français de Kinshasa, deux artistes congolais, Dolet Malalu et Christian Badibanga « Bah », proposent une approchent croisée des phénomènes migratoires. Exil, prise de distance à l’œuvre, aux rythmes et à l’académisme seront les maitres-mots de cette expo de ces deux peintres congolais.

« Bah », Christian Badibanga a reçu le prix de l’exposition ‘’Africa Art Fair’’ à Paris. Utilisant des matériaux tels que l’acrylique, le café, des boutons sur toiles ou de la gouache, il se démarque du formalisme académique de l’école de Kinshasa, où il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts, ABA. Il propose une approche plus constructiviste. Christian Badibanga a récemment proposé une expo saluée à l’Institut Français de Pointe noire, Congo-Brazzaville.

Dolet Malalu vit et travaille à Kinshasa. Membre du Collectif Kisalu Nkia Mbote. C’est depuis 2002 qu’il est sur des projets internationaux en France, en Espagne, en Italie. Dolet est également machiniste et scénographe pour le cinéma, notamment avec Kiripi Siku sur le film 11 11 11.

Onassis Mutombo

