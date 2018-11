Exploitation des relevés téléphoniques « La défense n’a pas rendu intégralement le contenu de la loi-cadre sur les télécommunications »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le procès qui oppose le Ministère public aux 36 présumés Kamuina Nsapu/aile de Kinshasa, suit son cours normal, à la prison militaire de Ndolo. A l’étape de la plaidoirie, la défense a prétendu que le président du Tribunal n’avait pas qualité pour recueillir les relevés téléphoniques et que cette tâche revenait au Procureur Général de la République ou le Procureur près la Cour de Cassation. Arguments balayés par le Bâtonnier Frederick Diamano, de la partie civile Rdc, qui pense que le conseil du Sergent Tshianima n’a pas pu rendre intégralement le texte. Ce texte parle des interceptions, de décryptage, de la divulgation du contenu (articles 52 à 54) de la loi cadre sur les télécommunications, qui exigent l’autorisation du Procureur général. En l’espèce, les relevés téléphoniques, c’est un simple constat sur un tableau que tel contact a appelé tel autre et a été pris en charge par telle antenne.

9 prévenus sont passés hier à la barre, notamment Bakajika Mulenda, Ntumba Ntumba Clément-Aaron, Kabasu Nkufulu, Bakenga, Ntumba Ntumba papy, Kabamba Kalewu, Erick Ngalamulume et le Sergent Tshianima Batubenga. Pour les 8 prévenus, leur défense conduite par Me Kananga a indiqué que nulle part, il ne dit que les prévenus ont consommés l’acte. Voilà pourquoi il a sollicité du Tribunal de déclarer non fondée l’action, dire que toutes les préventions sont non établies, ordonner la restitution des marchandises du prévenu Tudiakuile Roger. Il a aussi sollicité un acquittement pur et simple de tous ces prévenus et de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par les différentes parties civiles. « Vous allez accorder aux prévenus une action reconventionnelle et les payer une somme de 5 millions de dollars Us, payable en Franc congolais. Car ils ont été trainés d’une manière téméraire et vexatoire. Ainsi, vous améliorerez l’image du Tribunal », dit-il.

De même, la défense du prévenu Sergent Tshianima a relevé un moyen d’ordre procédural relatif aux relevés téléphoniques. L’acquisition est trop faible dans la mesure où ce qu’il nous a présenté comme postulats, comme axiomes, sont largement décousis. Nulle part il y a implication du client dans les infractions lui collées. A la question de savoir si un militaire ne pouvait pas mal se comporter, Me Ondimba pense que toute personne peut commettre l’infraction, mais ici il s’agit d’un militaire loyal qui a une personnalité. Quelqu’un qui a combattu l’agression rwando-ougandaise, qui entre dans l’armée pendant que le pays est déchiré par la guerre, …Un tel Monsieur peut se réveiller un matin, piqué je ne sais pas quel mouche pour devenir milicien Kamuina Nsapu qui n’a même pas de logistique ! On n’attribue aucun rôle à Tshianima, preuve qu’il n’y ait pour rien.

Le conseil n’a pas pu rendre intégralement le texte

Réagissant aux dires de la défense, la partie civile Rdc explique qu’en matière pénale, les choses qu’on avance viennent du Ministère public, parce que c’est l’organe poursuivant. Ce qu’il appelle « les « choses, ce sont les préventions mises à leur charge, donc les faits constitutifs d’infractions qui sont avancées et dont nous parties civiles nous nous attribuons pour faire asseoir notre défense. « Nous, on n’est pas venue avec des faits qui ne se prouvent pas. La République a donné la preuve de ses allégations. Dès le début, la République a commencé par les procès-verbaux et dont les prévenus eux-mêmes sont passés aux aveux, les dénonciations des autres contre les autres prévenus. En y ajoutant d’autres éléments de preuve, notamment les témoignages, les rapports d’experts, les relevés téléphoniques, les vidéos, et d’autres moyens de preuve qui abondent », indique-t-il, avant d’ajouter que les prévenus, c’est toujours le même système : ce que cela n’est pas une preuve. Quand on dit au prévenu que les procès-verbaux constituent un moyen de preuve, ils continuent à le nier, alors que la procédure spéciale de mémoire unique a été utilisée et le Tribunal leur a déjà répondu en disant que les procès-verbaux sont correctes et constituent un moyen de preuve. Même devant les évidences, les prévenus se défendent, …

Au sujet des relevés téléphoniques, le Bâtonnier a déploré cette manière de présenter les choses. « Le conseil n’a pas pu rendre intégralement le texte. Ce texte parle des interceptions, de décryptage, de la divulgation du contenu (articles 52 à 54) de la loi cadre sur les télécommunications, qui exigent l’autorisation du Procureur général », insiste-t-il, tout en soulignant qu’en l’espèce, les relevés téléphoniques, c’est un simple constat sur un tableau que tel contact a été en contact avec tel autre et a été pris en charge par telle antenne. Donc, si vous relisez ce texte, il ne parle pas de relevé téléphonique.

