EPFKIN: Le FC Dijack s’est offert New Jak FC et le FC Système tenu en respect par AS JEM Dinde Ndo

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La 7ème journée de 101ème édition de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) a démarré dimanche au stade Tata Raphaël de la Kethulle, avec deux rencontres.

Le FC Dijack s’est offert New Jak FC sur le score étriqué de 1-0 et le FC Système a été tenu en respect par JEM Dinde Ndo sur le score vierge.

Ce lundi 29 octobre 2018 dans les mêmes installations, à 11h30’ : AC Air Brousse-AC Tonnerre, 13h30’ : AC Ujana-FC Mont Amba et à 15h30’ : Belor Academy-SC Espérance.

Gaby Mass

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.