En séjour en Tanzanie: Corneille Nangaa réceptionne le dernier lot de conteneurs chargés de machines à voter et 157 camions tout terrain

Plus de doute, à moins de 50 jours de l’organisation des élections en Rdc. En effet, la CENI est en train de recevoir toute la logistique nécessaire, en termes de machines à voter, mais aussi des véhicules adaptés qui permettront le transport des machines à voter. En République Unie de Tanzanie se trouve un autre grand port de transit de matériels électoraux et autres engins roulants destinés aux opérations électorales en République Démocratique du Congo.

À l’Autorité du Port de Tanzanie (Tanzania Port Authority), la délégation de la CENI, conduite par son Président Corneille Nangaa et composée notamment de Mme le Questeur Adjoint Nadine Mishika, du Membre de la Plénière Augustin Ngangwele et du Secrétaire exécutif national Adjoint Verdonck Tshiya, a échangé en présence de l’Ambassadeur de la RDC en poste en Tanzanie Jean-Pierre Mutamba dans une séance de mise au point avec le Directeur de Port Mr. Freddy John Liundi.

Le Directeur du Port a relevé, dans son mot d’accueil, le sentiment positif de son entité à servir de repère au passage des produits destinés à un pays frère. Ça a été bénéfique pour l’économie de la Tanzanie mais surtout une action fructueuse dans le cadre des échanges entre les deux pays.

La partie importante de cette journée de travail, c’est bien entendu la visite d’inspection par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa, de la plateforme du Port de la Holding TPA où sont parqués les 157 Camions Tout Terrain de Marque HOWO destinés à la CENI.

Ces gros véhicules, chargés d’appuyer les opérations de déploiement du matériel électoral, sont destinés à desservir la partie orientale du pays, a précisé le Patron de la Centrale électorale de la République Démocratique du Congo.

On y trouve de véhicules adaptés à tout type des pistes, des véhicules à 4 roues, à 6 roues et même des véhicules 4X4. Parmi les engins roulants figurent ceux dotés d’un treuil manuel à câbles (tire-fort) à même d’affronter n’importe quel type d’obstacles qui pourrait se dresser. On dénombre aussi dans le lot, quatre camions citernes, des dépanneuses, etc.

Occasion pour l’Ambassadeur de la RDC en Tanzanie, Jean-Pierre Mutamba, de saluer la concrétisation de l’engagement du Gouvernement de la République à financer l’ensemble du processus électoral. Car en Tanzanie comme auprès d’autres pays et fournisseurs, la République Démocratique du Congo a honoré ses factures en vue de récupérer les convois de conteneurs au niveau du Port de Dar es Salaam jusqu’à leur acheminement au niveau de nos frontières communes voir à l’intérieur du territoire national.

À Dar es Salam nous avons le dernier lot de conteneurs chargés de Machines à Voter qui sont censés atteindre le pays au plus tard le 13 novembre 2018. Corneille Nangaa a ajouté que sa mission d’inspection opérationnelle en Tanzanie s’inscrit dans la suite logique de la vaste activité de déploiement qui a déjà gagné l’ouest et le nord du pays. Un geste qui traduit la volonté du management de la CENI et de tout l’ensemble du personnel de faire le lit de la tenue d’élections parfaites le 23 décembre 2018.

