En séjour à Beni: le chef d’état-major général visite les positions de l’armée à Eringeti et Kamango

Le chef d’état-major général des FARDC, le lieutenant-général Célestin Mbala, a visité, le dimanche 30 septembre 2018, les positions de l’armée situées dans le “triangle de la mort”, qui comprend les localités d’Eringeti, Kamango et Mbau, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu).

Le chef de l’armée était accompagné de plusieurs officiers généraux dont le lieutenant-général Gabriel Amisi Kumba, chargé des renseignements et opérations, ainsi que le général Marcel Mbangu, commandant de l’opération Sokola 1.

Selon le capitaine Mak Hazukay, porte-parole militaire à Beni, cette visite des unités déployées dans “le triangle de la mort” vise à “requinquer le moral des militaires”, qui combattent depuis plusieurs jours les rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF).

C’est la première visite du chef d’état-major général des FARDC dans le “triangle de la mort” depuis sa nomination par le chef de l’État.

Le maire de beni et le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku ont affirmé que les rebelles ADF ont quitté le “triangle de la mort” pour se rapprocher de la ville de Beni.

Avec Actualite.cd

