En marge de sa présentation à la population de Mbuji-Mayi: Emmanuel Ramazani Shadary pose des actions sociales remarquables

Même s’il n’est pas encore élu président de la République, Emmanuel Ramazani Shadary ne s’empêche pas d’être à l’écoute de la population. Lors de son dernier séjour à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental où il a été présenté à la population, le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) à la présidentielle du 23 décembre 2018 ne s’est pas limité à la cérémonie officielle. Il a eu le temps d’être à l’écoute des questions qui se posent dans cette société est-kasaienne.

L’eau, une denrée rare à Mbuji-Mayi

Depuis plusieurs années, la ville de Mbuji-Mayi en particulier et le Kasaï-Oriental en général est confronté à la difficulté d’approvisionnement en eau potable. A cause de l’électricité qui fait défaut (la Centrale de Tshiala étant vétuste), plusieurs quartiers sont secs. Il faut plusieurs gymnastiques pour trouver un bidon d’eau potable. La difficulté est tellement réelle que certaines ménagères n’hésitent pas à s’approvisionner dans les rivières autour de la ville (avec toutes les conséquences imaginables). C’est l’un des chantiers auxquels le nouveau gouvernement devra s’attaquer pour réduire tant soit peu la misère de cette population exposée à des maladies d’origine hydrique.

Conscient de ce défi, Ramazani Shadary à qui un accueil chaleureux a été réservé dans la capitale mondiale du diamant industriel a payé afin de permettre à 10 bornes fontaines de fournir de l’eau à toutes les mamans disposant d’un bassin et pendant trois jours dans ce quartier Dipumba, un coin socialement fragile ou les enfants particulièrement sont souvent malades à cause d’une mauvaise qualité d’eau. Une façon pour le Secrétaire permanent du PPRD d’exprimer sa reconnaissance envers ces femmes qui avaient bravé les intempéries pour assister massivement au meeting du stade Kashala Bonzola. Un geste bien salué par les bénéficiaires qui ont chargé Jeanine Mabunda (qui représentait Shadary lors de ce paiement) à transmettre leurs remerciements au candidat du FCC. Jeanine Mabunda avait pris le temps d’expliquer les motivations de ce geste humanitaire qui certes ne résout pas le problème, mais permet tant soit peu aux ménagères d’avoir de l’eau potable sans débourser un seul sous.

Les médicaments à Kansele

L’hôpital de Kansele était également au programme de l’assistance sociale de Ramazani Shadary. Sous le plaidoyer de Jeanine Mabunda qui connait bien cette entité hospitalière, il a été procédé à la remise d’un lot important des médicaments pour soigner les malades, surtout les démunis. Un geste fort apprécié par le staff médical de l’hôpital de Kansele, mais aussi le personnel soignant qui a profité de l’opportunité pour soumettre au représentant personnel du chef de l’Etat en matière de lutte contre les violences sexuelles, Jeanine Mabunda quelques-unes de leurs difficultés. Elle a promis de transmettre à qui de droit tous ces cas, notamment celui de matricules des agents de cet hôpital. S’exprimant à la place de Shadary empêché lors de cette remise, Jeanine Mabunda a exhorté le personnel à garder espoir, car le gouvernement ne peut les oublier. Ce geste de Shadary n’est pas le dernier pour cette institution hospitalière dont l’importance sociale ne saurait être démontrée.

Simon Kabamba

