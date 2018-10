Eliminatoires CAN/Cameroun 2019: Première confrontation Rdc-Zimbabwe ce samedi au SM

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards de la République Démocratique du Congo croisent déjà ce samedi 13 octobre à 18h au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Warriors du Zimbabwe. Match qui entre dans le cadre de la double confrontation des 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations/Cameroun 2019.

Joueurs déterminés, avec un staff technique bien assis, supporters plus que motivés à soutenir leurs fauves jusqu’à la 90ème minute, les Léopards partent pour favoris avant même la rencontre.

Avec ses 25 joueurs qui ont répondus présents outre Aaron Tshibola, le sélectionneur principal Florent Ibenge attend voir une équipe qui a repris le moral, après leur dernière élimination à la Coupe du Monde Russie 2018. Dure épreuve qui a causé tristesse et désolation dans la famille des Léopards.

Le temps passé ne revient plus, les Léopards pensent tourner la page pour voir l’avenir.

« Tous ceux qui sont là ont le mental positif. Ça fait du bien de voir cela au regard de l’importance du match de samedi. Nous allons jouer deux fois contre notre adversaire tout en sachant que le vainqueur de cette double confrontation sera presque qualifié. Nous allons tout faire pour réussir à l’emporter. Chaque joueur congolais veut jouer pour son équipe nationale. Moi, à chaque fois que je suis sélectionné, je suis très content. Je remercie Dieu pour cela et le coach aussi. J’ai travaillé dure pour être de retour dans la sélection et j’y suis, cela ne peut que me faire du bien. A Saint Trond, le coach m’a donné beaucoup de responsabilité d’être capitaine cette saison. Il a vu ces qualités en moi, c’est à moi maintenant de le montrer en équipe nationale. La saison se passe bien pour moi et je veux le montrer ici à Kinshasa », a déclaré l’international congolais Jordan Rolly Botaka.

Pour sa part, Jean-Marc Makusu Mundele qui signe son retour en sélection nationale, affirme que la concurrence est très rude à son poste, mais promet de faire mieux en sélection nationale lors de la double confrontation entre la RDC et le Zimbabwe.

« Nous allons produire du beau jeu. Quand j’ai eu l’appel pour la sélection nationale, ça m’a fait vraiment plaisir. Mon objectif en sélection, c’est de faire mieux et de compléter à ce que mes coéquipiers ont déjà fait », a-t-il dit devant la presse lors d’une séance d’entrainement.

Un autre Léopard à avoir donné son avis à la presse est Christian Luyindama qui est plus que motivé pour remporter cette rencontre.

« Nous sommes très motivés pour disputer cette rencontre qui n’est pas la moindre. Nous allons tout faire pour battre le Zimbabwe et prendre la tête du groupe. C’est vraiment notre souhait à tous. Personnellement, je connais quelques joueurs de la sélection zimbabwéenne. Par exemple, Knwoledge Musona avec qui on joue en championnat belge. Moi, de mon côté, je vais donner le meilleur de moi-même. Je suis sûr que tout va bien se passer », a-t-il déclaré.

Altesse B. Makambo

