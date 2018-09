Eliminatoires CAN Cameroun 2019: Les Léopards Séniors de retour hier à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Les pros ont regagné leurs clubs depuis dimanche dernier

Gaby Mass

Les Léopards Séniors locaux ont regagné Kinshasa, mardi dans l’avant-midi, en provenance de Brazzaville où ils ont atterri lundi dans la matinée en provenance de Monrovia au Libéria où ils ont livré le match de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, dimanche dernier contre les Lone Stars de ce pays.

Match qui s’est terminé par un score de parité 1-1. Un résultat qui a soulagé les Léopards, car une défaite était interdite pour rester à contact avec le premier, le Warriors du Zimbabwe.

Les sept joueurs locaux qui ont pris part à cette campagne libérienne et le staff technique ont traversé le pool Malebo vers 11 h00’ heure de Kinshasa. Tandis que ceux du TP Mazembe ont poursuivi la route pour Lubumbashi avec leur coach Pamphile Mihayo Kazembe, entraîneur adjoint de Léopards.

Il s’agit de Mabrouki Nathan (DCMP), Djos Issama Mpeko (TP Mazembe), Wadol Djuma Shabani (V.Club), Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Yannick Bangala Litombo (V.Club), Nelson Munganga Omba (V.Club), Fabrice Ngoma Luamba (V.Club), Elia Lina Meschack (TP Mazembe). Tous ces joueurs ont regagné leur clubs respectifs pour la préparation des interclubs ce dimanche 16 septembre à Kinshasa pour l’AS V.Club contre Renaissance de Berkane et Luanda pour le TP Mazembe à la même date contre Primeiro d’Agosto d’Angola à Luanda.

Les 12 joueurs professionnels du match Les Lone Stars du Libéria –Léopards de la RDC ont regagné leurs clubs respectives dimanche en fin de soirée juste après le match. Il s’agit de : Anthony Mosi Ngawi (Chiasso /Suisse), Joël Kiasumbwa ( Servette/Suisse), Wilfred Moke Abro ( Koniaspor/Turquie), Christian Luyindama Nekadio ( Standard de Liège/ Belgique), Jacques Maghoma (Birmingham City/Angleterre), Paul José Mpoku Ebunge ( Standard de Liège/Belgique), Firmin Mubele Ndombe ( Toulouse/France), Junior Kabananga Kalonji (Astana/Kazakhstan), Jonathan Bolingi Mpangi ( Antwerp /Belgique), Bénick Asombalonga Britt (Middlesbrourgh FC /Angleterre), Chadrack Akolo ( Stuttgart/Allemagne) , Bodrick Ungenda Muselenge (Primeiro d’Agosto/Angola) et Chikito Lema Mabidi ( Raja de Casablanca).

Les Léopards seront à nouveau en regroupement la semaine du 7 au 13 octobre pour le match entre les Warriors du Zimbabwe à Kinshasa et joueront 3 jours après soit le 16 octobre à Harare.

