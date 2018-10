Eliminatoires CAN/Cameroun 2019: Les Léopards affichent complet

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) affronteront dans une double confrontation les Warriors du Zimbabwe ce samedi 13 et le mardi 16 octobre à Kinshasa et à Harare. Deux matchs qui entrent dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN/Cameroun 2019).

Après la publication d’une liste de 26 joueurs retenus par le sélectionneur principal, Jean-Florent Ibenge Ikwange, plusieurs Léopards sont déjà à Kinshasa, sauf Aaron Tshibola qui ne pourra pas effectuer ce déplacement pour des raisons d’ordre administratif.

Et pour ce faire, Ibenge coaché n’a pas tardé de lancer les séances d’entrainement pour mieux préparer ces deux rencontres.

Le ministre des Sports et Loisirs, Me Papy Niango qui a pris part à la première séance d’entrainement, a salué la détermination des joueurs qui ne jurent que sur des victoires, mais aussi la bravoure du gouvernement de la République qui s’est acquitté de toutes ses obligations vis-à-vis de ses Léopards.

insi, c’est la joie et la détermination de faire mieux les 13 et 16 octobre 2018.

« Je reviens après une petite période d’absence en équipe nationale qui a duré quelques temps. Je suis très content de revenir et très heureux de pouvoir rejouer avec le Congo. Ça me fait beaucoup de bien. C’est une chose de jouer avec son club et ç’en est une autre de la faire pour son pays. Ça m’avait manqué de jouer avec le Congo. Aujourd’hui, c‘est chose faite. Je suis revenu et j’ai hâte de retrouver tous les copains pour préparer ce match contre le Zimbabwe qui est très important. Vous verrez des joueurs très motivés et qui ont envie de rejouer ensemble ; une équipe très compétitive et surtout qui aura envie de montrer au peuple qu’elle veut aller très loin dans cette Coupe d’Afrique et ça commence par cette qualification », a dit l’international congolais et défenseur de Wolfsburg en Allemagne, Marcel Tisserand.

Parmi les Léopards présents, l’on a encore aperçu lé célèbre attaquant Cédric Bakambu qui est arrivé mardi dans l’après-midi. Avec 25 internationaux congolais, l’effectif des Léopards affichent donc complet.

Le Zimbabwe veut aussi la victoire

De l’autre côté avec les Warriors du Zimbabwe, le sélectionneur Sanday Chidzambwa, s’est dit content du fait que la majorité de ses joueurs soient prêts pour la double confrontation face aux Léopards. « Je ne suis pas encore sûr de la liste finale de ceux qui sont encore arrivés, mais je suis content des réponses que nous avons obtenues de ces joueurs. Évidemment, la plupart de ces gars ont passé du temps dans leurs clubs et cela signifie qu’ils sont en forme. Certains d’entre eux ont obtenu de bons résultats récemment et c’est bon pour leur confiance », a-t-il déclaré à nos confrères de Herald.co.zw

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.