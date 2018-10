Eliminatoires CAN/Cameroun 2019: Florent Ibenge croit encore à la qualification des Léopards

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après le nul enregistré mardi 16 octobre à Harare par les Léopards de la RDC face aux Warriors du Zimbabwe, le sélectionneur principal Florent Ibenge Ikwange ne baisse pas les bras, ni ne perd pas son espoir. Au cours de la conférence de presse d’après match, Ibenge coaché affirme que son équipe ne s’était pas bien lancée dans ce match, en encaissant un but dès la 1ère minute.

Selon lui, ce match est le résultat de la défaite (1-2) face au même adversaire lors de la 3ème journée disputée à Kinshasa.

Dans un groupe G très serré, avec à la tête le Zimbabwe (8 points), suivi de la RDC (5 points), le Congo Brazzaville et le Libéria 3ème et 4ème avec 4 points, Florent Ibenge reste optimiste et voudrait se relancer au cours du prochain match contre les Diables rouges du Congo à Brazzaville.

« On était venu ici pour gagner, mais malheureusement on est très mal rentrée dans le match. On a concédé dès la première minute. Nous avons eu la chance de revenir au score. En seconde mi-temps, nous avons réussi à canaliser leurs attaques. Donc a eu une belle opportunité qu’on n’a pas pu concrétiser. Malgré tout, si vous ne pouvez pas prendre 3 points, vous en prenez 1 et vous rentrez chez vous. C’est la défaite à domicile qui nous a poursuivis, il faudra chercher à combler ça ailleurs. Donc lors du match contre le Congo Brazza », a-t-il dit en conférence de presse d’après match.

Altesse B. Makambo

