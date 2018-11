Eliminatoires Can/Cameroun 2019: 24 Léopards avec Mputu et Mulumbu de retour

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En prévision du match de la 5ème et avant dernière journée des éliminatoires de la CAN/Cameroun 2019 à l’extérieur face au Congo Brazzaville, le sélectionneur principal des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwange a rendu public hier lundi, une liste de 24 joueurs pour bien négocier la rencontre. Match qui se jouera le dimanche 18 novembre 2018 au stade Alphonse Massamba Débat à Brazzaville.

Avec deux grands retours, en l’occurrence celui du capitaine des Léopards, Youssouf Mulumbu et de Trésor Mputu Mabi du TP Mazembe, sélectionné pour la première fois sous Ibenge, 10 joueurs locaux convoqués dont 6 de l’AS V. Club, Ibenge voit grand. Outre Mputu et Mulumbu, l’on note également le retour de Firmin Mubele Ndombe et de Jonathan Bolingi absents lors de la dernière rencontre face au Zimbabwe, mais aussi celle de Gaël Kakuta. Jacques Maghoma et Neeskens Kebano sont absents pour blessures.

Ci-dessous la liste des 24 sélectionnés

Gardiens : 1. Kalambay Auguy (SM SANGA BALENDE / RD Congo), 2. Mossi Ngawi Anthony (CHIASSO FC / Suisse) et 3. Matampi Mvumi Ley (EL ANSAR CLUB MEDINA / Arabie Saoudite)

Défenseurs: 4. Bangala Litombo Yannick (AS V.CLUB / RD Congo), 5. Djuma Shabani Wadol (AS V.CLUB / RD Congo), 6. Issama Mpeko Djos (TP MAZEMBE / RD Congo), 7. Luyindama Nekadio Christian (STANDARD DE LIEGE/ Belgique), 8. Ngonda Muzinga Glody (AS V.CLUB / RD Congo), 9. N’sakala Fabrice (ALANYASPOR/ Turquie), 10. Tisserand Marcel (WOLSBOURG/ Allemagne) et 11. Ungenda Muselenge Bodrick Bobo (PRIMEIRO DO AGOSTO / Angola).

Milieux : 12. Lema Mabidi Chikito (RAJA DE CASABLANCA/ Maroc), 13. Mbemba Mangulu Chancel (FC PORTO/ Portugal), 14. Mulumbu Youssouf (CELTIC DE GLASGOW/Ecosse), 15. Mputu Mabi Trésor (TP MAZEMBE / RD Congo), 16. Munganga Omba Nelson (AS V.CLUB / RD Congo) et 17. Ngoma Luamba Fabrice (AS V.CLUB / RD Congo).

Attaquants : 18. Bakambu Cédric (BEIJING GOUAN / Chine), 19. Bolasie Yala Yannick (ASTON VILLA/ Angleterre), 20. Bolingi Mpangi Jonathan (ANTWERP / Belgique), 21. Makusu Mundele Jean-Marc (AS V.CLUB / RD Congo), 22. Meshack Elia Lina (TP MAZEMBE/ RD Congo), 23. Mubele Ndombe Firmin (TOULOUSE/ France) et 24. Kakuta Gaël (RAYO VALLECANO/ Espagne.

Altesse B. Makambo

