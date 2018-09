Eliminatoires CAN Cameroun 2018: Les Lone Stars du Libéria accrochés par Les Léopards de la RDC

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards de la RDC ont su voyager hier dimanche à Monrovia au Libéria, où ils sont allés arracher un précieux match nul de 1-1, en match de la 2ème journée des Eliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

Les poulains de Jean-Florent Ibenge Ikwange ont fait l’essentiel sur une pelouse inappropriée, en tenant en échec l’équipe locale sur ce match nul. Et ce, malgré la pression de l’adversaire et son public. Les Léopards ont joué la conservation avec une possession supérieure à leur adversaire. Comme un but ne vient que sur une erreur, c’est sur un dégagement raté de Christian Luyindama Nekadio que Jebor récupère le ballon et fusie à bout portant le portier congolais Anthony Mossi Ngawi pour le 1-0 des Lone Stars du Libéria.

La réaction des Léopards a été immédiate, car ils se sont installés dans la moitié du terrain libérienne et un centre en chandelle de Glody Ngonda Muzinga, repris en demi-volet par Elia Lina Meschack dans la lucarne opposée du portier libérien pour l’égalisation à la 82ème minute. Un nul que les fauves congolais ont su gérer malgré la pression de l’équipe locale et de son public déchainer.

Un bon résultat pour le onze congolais qui reste collé aux Warriors zimbabwéen avec le même nombre de points, soit 4 points après leur match imposé aux Congolais de Brazzavillois de 1-1. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

Voici par ailleurs les 11 du départ de l’équipe de la Rdc : Anthony Mossi Ngawi, Djos Issama Mpeko, Christian Luyindama Nakadio, Wilfred Moke Abro, Glody Ngonda Muzinga, Nelson Munganga Omba, Jacques Maghoma, Fabrice Ngoma Luamba, Benik Afobe Tunani, Jonathan Bolingi Mpangi et Junior Kabananga Kalonji.

Gaby Mass

