Elections en RDC: Le pasteur Servais Pfuti conseille le recours à la Volonté divine

Grâce à sa formation d’architecte à l’Institut du Bâtiment et des Travaux publics, IBTP, qui lui a permis d’avoir beaucoup de contacts avec des personnalités politiques de ce pays et hommes d’affaires appartenant à des différents milieux au pays et à l’international, il avait connu l’accomplissement du psaume de David au chapitre 13 : 8. « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier il relève l’indigent, pour le faire asseoir parmi les grands ». C’est sur cette table que l’on apprend les choses inconnues du grand public voir même des personnes possédant un grand savoir.

Témoin des grands événements politiques du pays, il a vécu les consultations nationales organisées par feu le Maréchal Mobutu. Ce dernier l’avait reçu deux fois de suite avec qualité de dirigeant sectionnaire de la Jeunesse du Mouvement populaire de la Révolution ‘’JMPR’’ des étudiants IBTP. Après quoi, le titre de dirigeant sectionnaire était converti en président du collège des étudiants IBTP et président des présidents des étudiants des Universités du Zaïre (Unaza) et membre de la société civile dirigée à l’époque par feu le docteur Lumbi (Ndlr : l’un des bouillants de la Conférence nationale souveraine, CNS, début décennie 90) qui a été l’enfant terrible de la démocratie naissante en RD Congo et le professeur Léon N’Saman fondateur de l’Université du Cepromad.

Fort de cette expérience, le pasteur Servais Pfuti pense que l’homme providentiel pour la RD Congo est celui qui va justifier d’une intelligence et d’une sagesse divine, vu la grandeur du défi qu’il faut relever dans un héritage colonial qui manque jusque-là l’indépendance économique. la prophétie de Daniel au chapitre 12 verset 9-10, dit ceci : « ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin, plusieurs seront blanchis et éprouvés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui ont l’intelligence comprendront».

Pour le pasteur Servais PFUTI, le développement économique et la délivrance de la RD Congo viendra de celui qui sera fortement éclairé, préparé et qui apportera ses acquis sur la table de l’égalité qui est le signe de l’amour du prochain exigé comme critère d’un vrai chrétien. On peut lire cela dans 2Corith 9 : 6-13 et Esdras 2 : 69«que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tricherie, ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toute sorte de grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre.» Chose que les églises actuelles ne pratiquent pas malgré les multiples appels des fonds lancés envers leurs fidèles. Un comportement propre aux sociétés capitalistes et les multinationales. Ces sociétés sont dans le pétrole, et les minerais, elles sont propriétaires de grandes industries dans le monde. Ce sont ces puissances financières qui placent de force nos dirigeants politiques qui leur facilitent l’accès aux matières premières de notre pays lequel est considéré comme réserve mondiale pour les industries occidentales, qui pensent faussement qu’on ne peut pas construire une cathédrale dans une carrière.

Quid du salut de la RDC

Pour le pasteur Servais Pfuti, le salut de la RDC dont il est question passerait par une providence divine à l’instar du miracle de Jésus-Christ qui utilisa cinq (5) pains d’orge et deux poissons qui existaient déjà dans la foule. Jean6 : 1-14 ces pains appartenait à un jeune homme qui les avait offerts gratuitement et le ciel s’appuya sur ces pains pour sauver et nourrir 5000 hommes affamés. Jésus-Christ avait demandé à la foule de rester sur place alors que ses apôtres voulaient renvoyer cette foule dans les villages voisins pour s’approvisionner en vivres (Mtt 14 : 15-16), comme dans le sauve-qui- peut alors que la plupart des fidèles rentrent chez eux sans solution palpable. Cet avis peut sauver l’homme politique Congolais qui doit accepter de mettre au profit de la population les potentialités qui existent déjà, afin d’effacer l’humiliation dans notre pays.

Le pasteur Servais PFUTI conseille l’esprit du travail et d’entreprenariat pour provoquer des idées fortes et produire des biens d’équipement. A cause de la pauvreté, explique-t-il, qui est à la base de la fuite des cerveaux Congolais par le faite que beaucoup d’intellectuels quittent notre pays d’origine pour vivre ailleurs surtout dans les pays de l’hémisphère nord où les conditions d’existence sont garanties. Seule la culture de la terre et une décision rationnelle peuvent changer les choses et produire ce dont tout le monde a besoin, en capitalisant l’action du cerveau collectif.

Du pasteur Servais Pfuti Vibila

Le pasteur a reçu Christ en 1979 lors de l’avènement des églises de réveil en RD Congo, qui a conduit à la création de l’Eglise Cité Béthel. Au départ, cette église était conduite par le Pasteur Kazadi Isaac assisté de treize (13) anciens, et l’apôtre MBIYE était du nombre. Cette église bénéficiait du soutien du feu WEREGEMERE qui résidait sur la 9ème rue à Limete. Ce politique s’était converti en chrétien avant sa mort.

Alex Tutukala, Cp

