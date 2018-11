Elections 2018: Une campagne électorale timide à Mbanza-Ngungu !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Lancée il y a 5 jours, la campagne électorale tarde à se faire sentir dans le territoire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Kongo Central. Avec 314.664 électeurs pour les élections du 23 décembre 2018, ce territoire du Kongo Central situé à près de 150 Km de la ville province de Kinshasa, ne connait pas encore de l’influence de la campagne électorale.

« Les Congolais retiennent les événements récents », affirme M. Kamalandua, Directeur de campagne du candidat José Lunguana. Pour lui, l’heure n’est pas à gaspiller les forces et les moyens. « Il faut bien étudier le terrain. La population ne veut plus des longs discours. Elle veut du concret, du cash après chaque mot. Si non, vous risquez d’être lapidé. C’est pourquoi dans le cadre stratégique de cette campagne, il est de bonne aloi de miser sur les coins favorables. C’est dans ce sens que mon candidat n’a pas mené des actions d’envergure sur les terrains jusque-là, au risque d’être oublié », ajoute Kamalandua.

Au quartier Noki, proche de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP), les banderoles se font rares. Les affiches sont à compter au bout des doigts. Les éléments de visibilité n’ont pas encore occupé des coins forts du territoire. Fréderic …, électeur et habitant de ce quartier justifie cette timidité par le fait que les candidats députés des partis politiques n’ont rien reçu comme budget pour la campagne. « Ceux qui se manifestent actuellement, le font avec leurs propres moyens financiers minimes. Ils attendent tous ce qui sortira des caisses des partis politiques. Attendons voir jusqu’à la fin. On a encore plusieurs semaines de la campagne devant nous », dit-il, tout en restant optimiste, Fréderic regrette qu’en 2011, il y avait de la vie. « Des députés étaient actifs et sur terrain dès le premier jour. On a respiré vraiment avec l’argent des candidats ».

Malgré cette fièvre, des groupuscules des jeunes gens de 18 à 25 ans passent avec des marmites et bassins pour faire des bruits au nom de leurs candidats que les vendeurs insultent à ciel ouvert. Au bureau de la CENI du quartier Noki en face de l’ISP, les formations se multiplient. C’est dans l’ancienne résidence du Maréchal Mobutu que cette institution d’appui à la démocratie a posé ses valises. Ce lundi 26 novembre 2018, la formation sur le renforcement des capacités des agents électoraux a débuté en présence du chef de centre. Et celle-ci prendra fin vendredi 20 novembre 2018 afin d’outiller les participants des techniques nouvelles pour des élections réussies.

Onassis Mutombo

