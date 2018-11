Du 21au 28 novembre 2018 semaine Pepe Kallé à la place des Artistes à Matonge

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a 25 ans depuis que celui qu’on appelait affectueusement “l’Eléphant de la musique zaïroise” (congolaise), Pépé Kallé Kabasele Yampanya avait quitté le monde des vivants. Patron de l’orchestre “Empire Bakuba”, ce chanteur-interprète emblématique a quitté ses nombreux fans au moment où ces derniers avaient encore grandement besoin de lui.

Ainsi, ceux qui l’ont connu et aimé avec la complicité de l’ONG ” Artiste en Danger”, s’activent à organiser en sa mémoire le premier Festival “l’artiste ne meurt jamais” qui va se dérouler du 21 au 28 novembre 2018 à la place des Artistes à Matonge dans la commune de Kalamu. Ce sera la semaine Pépé Kallé. Et le1er décembre 2018, une soirée de gala «Hommage Pépé Kallé ” sera organisée au Village Ntemba dans la commune de la Gombe.

Dans l’entre-temps, afin de donner à cet événement une coloration vraiment culturelle, Mme Pépé Kallé va remettre au Premier ministre, chef du Gouvernement, tous les biens ayant appartenu à l’illustre disparu qui, à son tour va les remettre au ministre de la Culture et des Arts qui les remettra au Directeur général du Musée National pour leur conservation dans les archives des arts.

Kingunza Kikim Afri/Cp

