Du 05 au 07 octobre 2018: Les membres du Conseil de sécurité en visite technique en Rdc

Sauf changement de dernière minute, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU arrivent en République démocratique du Congo, jeudi pour une visite de trois jours, soit du 5 au 7 octobre 2018. Selon nos sources, cette visite qui est essentiellement technique et se limitera à Kinshasa, leur permettra de faire le point sur le processus électoral en cours. Il s’agit d’un processus électoral qui évolue sans désemparer. En dépit de cet acquis, Il s’observe que certaines décisions de la CENI ne sont pas du goût de l’opposition.

Soulignons que l’agenda prévoit aussi plusieurs rencontres avec le président de la République, les membres du gouvernement, la classe politique du pays (Majorité présidentielle, Opposition politique et Société civile) et d’autres personnalités nationales. Comme nous venons de le dire, si au niveau de la Majorité présidentielle, on va se frotter les mains et saluer le bon déroulement du processus électoral, au niveau de l’Opposition, on ne manquera pas d’affirmer qu’il y a risque d’embrasement du pays si et seulement si l’option de la machine à voter n’est pas abandonnée.

C’est par rapport à cette thèse que certaines rumeurs allèguent que les membres du conseil de sécurité viendront pour importer la transition, qui permettra de mettre de côté la machine à voter et d’organiser les élections avec les bulletins de vote semblables à des syllabus. Une position insoutenable en ce moment où la machine à voter est devenu incontournable, pendant qu’il ne reste que quelques mois pour l’organisation des scrutins combinés.

L’on craint quand même que cette visite du conseil de sécurité ne ressemble à du tourisme, lorsqu’on sait la fermeté avec laquelle le Gouvernement de la Rd Congo aborde certaines questions qui touchent à sa souveraineté. A vrai dire, la Rdc n’acceptera pas que les membres du conseil de sécurité lui imposent des choses, mieux s’immiscent dans le processus électoral qui avance du reste à pas de géant.

Pour s’en rendre compte, on n’a qu’à jeter un coup d’œil sur le comportement de la Rdc qui, lors de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, a refusé de participer à une réunion dont elle ne connaissait pas les termes de référence. Un camouflet qui vient s’ajouter au refus, toujours par la Rdc, de participer à une réunion pour la mobilisation des fonds au profit du Kasaï. Preuve que la Rdc veut désormais être traitée avec respect et considérer comme n’importe quel acteur de la scène internationale.

Même si les membres du conseil de sécurité ne vont s’arrêter qu’à Kinshasa, la situation sécuritaire pourrait aussi figurer dans leurs entretiens avec les autorités de la Rdc. Et des recommandations seraient faites à l’occasion, afin de permettre à la Monusco d’être efficace sur terrain. Cela sera une occasion pour eux d’écouter et de partager les expériences avec les parties prenantes.

JMNK

