Division 2 : Océan Pacifique chute à domicile devant l’US Tshinkunku

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Océan Pacifique a chuté dimanche au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, en match de la 2ème journée, de la première édition de la division 2

Au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, JST de Kinshasa s’est fait avoir par l’AS Makila de Kikwit, battu par 0-1, dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte en match de la même journée et de la même édition.

De son coté, dans les mêmes installations, toujours dimanche l’AS Dibumba a battu le FC Lumière de Mbandaka par 2-0 et Dimanche toujours mais au stade de l’Unité, l’AS Kabasha et l’Etoile du Kivu se sont séparés sur le score de parité de 1-1.

Dimanche pour le compte de la même journée et de la même édition, au stade Mavungu, le FC Nord Sport de Matadi s’est incliné devant JSK de Kinshasa sur le score étriqué de 0-1, grâce à un but de Jimmy Bayindula.

Dans les mêmes installations, pour le compte de la même journée et la même édition au stade Mavungu de Matadi, l’AS Veti de Matadi s’est débarrassé du FC Kungupemba de Bandundu sur le score de 2-1.

Gaby Mass

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.