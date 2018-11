DG de Transco réhabilité Michel Kirumba rend hommage à Joseph Kabila et appelle les agents à reprendre le travail

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Directeur général de Transco, Michel Kirumba Kimuha a repris, hier, les clés de son bureau, au terme de trois mois d’action disciplinaire. Saisissant la balle au bond, il a rendu hommage au Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, artisan de la révolution de la modernité. Puis, se tournant du côté de la communauté professionnelle de Transco, il l’a invitée à favoriser le retour à un climat serein, et à reprendre le travail.

Le Secrétaire général aux Transports et Voies des Communications, Donat Bagula Mugangu est descendu au siège de cette entreprise des transports en commun, à Masina/Siforco, en vue de superviser personnellement la cérémonie de remise-reprise. Quelle n’a pas été sa surprise de constater l’absence physique du DG intérimaire, Andrew-John Bongi Blackson. En effet, celui-ci, faute de cerner l’essentiel et de faire preuve de flair managérial, s’est laissé entrainer par une vague de mécontentement ourdie par un certain comité d’employés, et se traduisant par un arrêt collectif du travail. Après moult rappels à la raison, c’est aux alentours de 15 heures 26 minutes que le Secrétaire général a tablé sur le refus du DG intérimaire de revenir dans les installations de Transco. Ceci entrainant cela, le Dircab du SG, Didier Ebubu Goni a procédé à la lecture du procès-verbal d’installation du DG Kirumba. Un acte administratif expliquant la levée de suspension du précité. C’était en présence du staff de l’entreprise, en l’occurrence MM. Olivier Boboli, Yannick Nsadisi, Luthanges Luvuezo, respectivement directeur juridique et des ressources humaines ; directeur technique ; directeur d’exploitation.

A l’issue de la lecture du PV, le SG a procédé à l’installation, en faisant suivre quelques paroles, en guise de réarmement moral. Il a notamment remis sur la table du DG le défi d’assurer la mobilité des engins. ‘’Vous reprenez ce jour vos fonctions, vous tiendrez à observer toutes les instructions pendantes, pour la bonne marche de l’entreprise et la révolution de la modernité. Vous avez été en dehors de cette entreprise pendant trois mois. Que ça soit un temps que vous aurez mis à profit pour vous revigorer. Vous pourrez vous retrouver dans une situation quelque peu délicate. Vous devrez agir en bon père de famille. Veuillez assurer la mobilité des engins, la mobilité des personnes et de leurs biens.

Michel Kirumba réitère le principe de la continuité de l’Etat

‘’Après la tempête, ce n’est plus la tempête’’, renseigne une sagesse. Résolu de se tourner vers l’avenir, le DG Kirumba a salué sa réhabilitation et promis d’observer la continuité de l’Etat. Aussi a-t-il appelé les agents à reprendre leurs postes de travail dès ce mardi 13 courant. ‘’Merci, M. le Secrétaire général pour cette cérémonie d’installation. J’ai été suspendu, certes, l’action disciplinaire a été clôturée. Voilà pourquoi je rends hommage au Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, artisan de la révolution de la modernité, pour son attention soutenue sur la situation de Transco. (…)

J’étais absent pendant trois mois, je suis rentré par la volonté des autorités. En vertu du principe de la continuité des affaires de l’Etat, nous allons poursuivre là où s’est arrêté le comité sortant, pour le bien de l’entreprise et des employés. S’il y a eu des primes accordées, nous allons les maintenir, tant que cela porte sur le bien de notre entreprise et de la population que nous devons servir.

