Devant les membres du Conseil de Sécurité de l’Onu: L’Opposition patauge

Quand la République Démocratique du Congo accepte de recevoir différentes délégations étrangères ou certains organismes et institutions internationaux, ce n’est pas pour subir une certaine pression, ni pour fléchir face à des recommandations. Malheureusement, ce sont des arrivées qui intéressent l’Opposition, car pour tous ces politiciens qui la composent, c’est une manière de faire entendre leurs voix. Et enfin, des voix qui demeureront sans effet, car le pays est résolument engagé vers un processus électoral devenu irréversible. Plus questions de regarder en arrière.

Les membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui ont séjourné du 05 au 07 octobre à Kinshasa, ont échangé avec les leaders de l’Opposition congolaise samedi 06 octobre avant de rencontrer d’autres autorités de la République.

Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Eve Bazaïba, Felix Tshisekedi qui avait fui la rencontre Nangaa-candidats présidents, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, et Pierre Lumbi ainsi que quelques cadres de leurs différents regroupements, ont échangé avec ses membres du Conseil de Sécurité de l’ONU avec à leur tête le Français François Delattre.

Dans leur communiqué final publié à l’issue de cette rencontre, ces Congolais mettent à nu leur plan machiavélique pour mettre à sang la RDC.

Non seulement qu’ils ne veulent pas de la machine à voter et du fichier électoral audité par l’OIF, les opposants ont derrière tout ça, un plan chaotique. Accepter les élections en décembre 2018, et récuser ces deux préalables dont la machine à voter et le fichier électoral, c’est vouloir une chose et son contraire, car avec la machine à voter, les Congolais voteront paisiblement pour leurs dirigeants.

La chose tant attendue, la candidature unique, n’est abordée qu’en quelques lignes, alors qu’elle reste la plus grande arme de l’Opposition pour rendre la présidentielle très compétitive.

Si devant Nangaa, ils ont formulé quelques conditions pour les élections du 23 décembre, devant le Conseil de Sécurité, les leaders de l’Opposition ont ressorti neuf conditions dont notamment l’abandon par la CENI de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispations politiques avec la libération des prisonniers politiques et le rapatriement de la dépouille d’Etienne Tshisekedi, la participation effective des candidats exclus et invalidés pour des raisons politiques, l’accréditation et le déploiement des observateurs de l’ONU, UA, UE, SADC et CIRGL ; le déploiement d’une force régionale pour sécuriser le processus électoral, les candidats et les populations ; la participation effective de la Monusco dans l’ensemble du processus électoral et enfin la restructuration et l’audit de la CENI par le remplacement du rapporteur Jean-Pierre Kalamba, délégué de l’Udps.

Avec toutes ces recommandations, l’Opposition veut charger inutilement Kinshasa, alors que lors de la dernière rencontre CENI-Candidats présidents de la République, une commission technique a été mise en place pour résoudre certains problèmes qui dérangent le processus électoral en RDC. Malgré tout ça, l’Opposition rempli d’hommes de peu de foi ne veulent pas prendre leur mal en patience. Heureusement que le Conseil de Sécurité n’a rien à imposer à Kinshasa.

Par ailleurs, demander à la Cour Constitutionnelle de rétablir Bemba et Muzito invalidés pour des raisons clairement définies, c’est encore une fois de plus toucher à la dignité de la justice congolaise devant des personnes qui doivent respecter cette Cour. Si l’Opposition pense accuser la RDC, il n’en est pas question car les élections, comme l’a dit Nangaa devant cette même délégation, auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Il faille attendre la prochaine réunion entre CENI et candidats présidents de la République pour voir ce que la Commission technique mise en place sera capable de faire. C’est ainsi que l’on comprendra qu’il y a une grande volonté politique de la part du Gouvernement, comme par la CENI d’organiser de bonnes élections. C’est la dernière chance.

Bernetel Makambo

