Devant la presse sud-coréenne: Nangaa rassure quant à la tenue des élections le 23 décembre 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président de la CENI, Corneille Nangaa, en séjour de travail et de suivi de la production de la machine à voter en Corée du Sud, a eu le privilège d’échanger avec la presse sud-coréenne sur l’évolution du processus électoral en République Démocratique du Congo.

Introduit par Mr Jimmy Luyindula, chargé d’affaire a.i représentant de M. l’Ambassadeur de la République Démocratique du Congo au pays du ‘’matin clair’’, le président de la CENI a commencé par remercier la presse sud-coréenne pour sa participation à ces échanges. Il a ensuite présenté la situation de la RDC, la Ceni et l’état des lieux du processus électoral. Un accent particulier a été mis sur le chemin déjà parcouru, les activités en cours et celles à venir qui conduiront inexorablement à la tenue de trois scrutins directs combinés du 23 décembre 2018.

Faisant allusion aux élections passées et à celles à venir, Corneille Nangaa a porté à la connaissance de la presse les raisons qui motivent l’utilisation de la Machine à voter et le recours à la Corée du Sud, pays qui abrite le siège mondial des commissions électorales à travers l’Association A-Web. Le Président de la CENI, M. Corneille Nangaa a circonscrit l’objet de la visite de la délégation qu’il conduit en Corée du Sud et la présence des Cadres et agents la Centrale électorale congolaise dans le cadre de la production à grande échelle et du déploiement de la Machine à voter ainsi que de ses accessoires.

Devant la presse, le Président de la CENI a donné des précisions suivantes, notamment : “La République Démocratique du Congo se prépare aux élections générales en décembre de cette année, soit le 23 décembre 2018. Trois scrutins le même jour: présidentiel, députation nationale et provinciale. La République Démocratique du Congo présente plus au moins 100 millions d’habitants aujourd’hui dont 40 millions d’électeurs. Le pays a une situation politique particulière, plus de 603 partis politiques. Le pays a reçu 25 candidats présidents. Pour 500 sièges à l’Assemblée Nationale, près de 16.000 candidats se sont présentés. Sur 780 sièges, nous avons eu à enregistrer près de 20.000 candidats députés provinciaux. Les élections s’organiseront en décembre avec l’usage de la Machine à voter qui est produite ici en Corée du Sud’’.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.