Désignation de Martin fayulu Madidi à Genève: De la fumée blanche à la fumée rouge

Il n’y a plus de doute possible au sujet de l’opposition congolaise. Elle est très mal organisée, déstructurée et sans guide au point que, ses acteurs se détestent mutuellement et se règlent de comptes politiques. Téléguidée par l’Occident et les compagnies ayant fait fi au code minier, elle se réunie à Genève sous le couvert de la fondation Koffi Anan, dans le but de choisir la candidature unique à rivaliser avec le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), les opposants congolais circonstanciels ne cessent de livrer le spectacle ahurissant aux combattants et militants. Donneurs de leçon en matière de bonne gouvernance et du respect des lois de la République, ils ont divisé l’opposition par le choix de Martin Fayulu et le torchon brule dans les états-majors de l’UDPS et UNC. Seront-ils capables de gérer ce géant Congo ? Vont-ils se rebiffer avec cette contestation dont le MLC garde un silence coupable et les bases l’UDPS et l’UNC en ébullition ?

La nouvelle parvenue de Genève en Suisse le dimanche 11 novembre courant, crée un effet boomerang dans les états-majors des partis politiques. Le choix de Martin Fayulu Madidi divise l’opposition face à la machine politique du Front Commun pour le Congo aux élections du 23 décembre 2018. Le choix opéré à Genève est qualifié d’un choix de nul et nul effet par certains candidats à la présidentielle de décembre 2018. Si à l’Ecidé et à la Dynamique de l’opposition on se félicite du choix de leur leader, il n’en est pas le cas au sein de la base de l’UDPS et de l’UNC, sans dire le silence du MLC de Jean-Pierre Bemba.

7 opposants aux idéologies politiques diamétralement opposées ( Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Félix Tshilombo, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Moïse Katumbi) qui ont fait le choix de Martin Fayulu comme candidat commun de l’opposition, n’engagent pas toute l’opposition car, les réactions fusent de partout et beaucoup plus de la base des autres partis politiques tels, l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS) et l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), qui ont donné 48 heures à leurs leaders de proposer un autre candidat en dehors de Martin Fayulu qui, selon cette base n’incarne pas le lidership étant donné qu’il ne dispose d’aucune base puisque l’UDPS qui a combattu pendant 36 ans n’attend pas se ranger derrière un candidat inexpérimenté et sans assise populaire. D’où, la colère des militantes et militants de l’UDPS et UNC.

A en croire Billy Kambale, Président de la Jeunesse de l’UNC parle d’une parodie de candidat et l’UNC n’accepte pas ce choix. Le Président de la Jeunesse de l’UNC accorde 48 heures à leur candidat Vital Kamerhe de proposer un autre choix, c’est-à-dire entre lui et Fatshi, sinon il sera considéré comme traitre et l’histoire retiendra qu’il a fait un mauvais choix. A l’UDPS, Augustin Kabuya n’attend pas cautionner cette ineptie politique qui trahit la base de leur parti. Si Tshilimbo Tshisekedi ne revient pas à la raison, l’UDPS présentera un autre candidat à sa place. Ce qui est impossible à l’heure actuelle, étant donné la clôture de dépôt de candidatures à la présidentielle. Pour l’Ensemble, Adam Bombole pense, qu’avec le choix de Martin Fayulu, l’opposition a perdu d’avance l’élection présidentielle.

Les voix s’élèvent contre Fayulu

Personne ne s’y attendait car, non favori au regard de son poids politique. Les deux poids lourds partant favoris (Félix Tshilombo et Vital Kamerhe) ont été écartés par le communiqué final signé par les 7 leaders validés et invalidés par la Cour Constitutionnelle.

A en croire les uns et les autres, les leaders réunis dans le pays impérialiste n’ont reçu aucun mandat de représenter l’opposition. De ces leaders, certains ont été invalidés par la Cour Constitutionnelle (Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito) ; tandis que d’autres frappés par la justice à cause de leurs démêlés judiciaires (Moïse Katumbi). Ce qui dénote que le choix de Martin Fayulu est un choix des candidats invalidés qui, en toute vraisemblance n’ont pas droit au chapitre électoral.

Cependant, le choix de Martin Fayulu porte le germe de l’incertitude de la victoire finale de l’opposition à l’élection présidentielle de décembre 2018. Si les 7 leaders ont décidé à Genève, la base de leurs partis est complétement divisée. Les sièges sont envahis après cette annonce. Les combattants de l’UDPS et les militants de l’UNC n’attendent pas avaler cette pilule amère. Donc, dès demain, leurs leaders doivent choisir un candidat qu’ils vont soutenir en dehors de Martin Fayulu, scandent-ils.

Le choix de Martin Fayulu prépare le lit de la contestation

Iront-ils réellement aux élections, s’interrogent l’opinion. Difficile à cerner le comportement d’une frange de l’opposition pro-Occidentale. « Rien de bon ne sortira de Genève », à en croire les analystes et observateurs politiques.

Selon le Communiqué final, Martin Fayulu est le candidat contre la Machine à voter de la Ceni ; il est le candidat de la transition pour organiser les élections auxquelles prendront part les invalidés de la Cour Constitutionnelle ; il est le candidat de la contestation des élections. Et si contestation il y a, la République Démocratie du Congo court le risque de son implosion car, les balkanistes n’attendent que le déchirement de la classe politique pour justifier leur appétit de prédation de nos ressources. Il est évident que les balkanistes qui se sont opposés à la révision du Code minier qui a donné plus davantage au Congo se servent de l’opposition (Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Martin Fayulu, Félix Antoine Tshilombo, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe) pour accomplir leur sale besogne, celle de piller davantage les ressources du pays.

La malice utilisée par l’Occident d’écarter le FCC du pouvoir, c’est de l’accuser d’être incapable d’arrêter les tueries de Beni orchestrées justement par l’Occident sous couvert de la Monusco qui ne cesse de distribuer les tenues et armes aux assaillants, accuse la Société civile du Nord-Kivu. « Le jour où la Monusco va quitter le Nord-Kivu et la RDC, les tueries vont cessez », indique le Président de la société civile du Nord-Kivu.

Quel est l’objectif de la contestation des élections ?

Cette question fait penser qu’il s’agit de défendre le camp du FCC, de rester au pouvoir. Par contre, il s’agit d’éveiller la conscience de détenteurs de la carte d’électeur de faire un choix judicieux en sanctionnant l’opposition sans position, et le camp de la Majorité. Tout comme à l’opposition et tout comme au sein du FCC, il y a des valeurs susceptibles de répondre aux besoins avant tout de la population. Sinon, il nous faut un fou du Roi à la manière de Donald Trump qui réaffirme l’identité américaine.

De toute évidence, de ces 7 leaders de l’opposition, certains ont été à la commande des institutions de ce grand pays et l’on connait leur bilan. (Négatif pour les uns, chaotique pour les autres). Toujours au sein de ces 7 leaders, il y a de l’insuffisance académique pour les uns et de l’immoralité pour les autres. D’où, la nécessité de renouveler la classe politique, non pas par les vendeurs d’illusions avec de chiffres budgétaires impossibles à concrétiser et de promesses fallacieuses à la propagande. Pour que le Congo sorte de cet enfer étouffé par l’Occident, l’électeur doit punir tous ceux qui se réfèrent aux impérialistes pilleurs.

Chasser le naturel, il revient au galop

Les saintes écritures disent toujours la vérité et ses leçons sont à prendre avec considération. Lorsqu’elles affirment : « Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, permets que je retire la paille qui est dans ton œil à toi, alors que toi, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite ! Retire d’abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement ton comment retirer la paille qui est dans l’œil de ton frère». Luc 6 :42.

A qui donc comparerai-je les hommes politiques de cette génération, et à qui sont-ils semblables ? Ceci se justifie à travers le comportement et le langage de certains leaders qui ont accusé à tort comme à raison l’actuel Chef de l’Etat. Traiter tout le long de son régime d’étranger, aujourd’hui, ils sont rattrapés par leurs propres propos.

Si la gouvernance de Joseph Kabila a été rendue difficile à cause des accusations faisant de lui étranger, il est flagrant que parmi les 7 leaders de Genève, ce germe le colle politiquement. A supposer que Martin Fayulu soit élu président de la République, la première dame congolaise sera camerounaise, la sœur ainée du footballeur Samuel Eto’o Fils ; si Vital Kamerhe serait élu président de la République, la première dame serait une indienne dont le passée conjugale dans les milieux musicaux jette le discrédit dans les mœurs congolaises ; si Félix Antoine Tshilombo est élu président, la première dame serait une rwandaise ; si Moïse Katumbi serait laissé présenter sa candidature et être élu président de la République, la première dame serait burundaise.

Ainsi donc, chasser le naturel, il revient au galop. Les dès de l’échec de l’opposition aux élections sont jetés. Si dans 48 heures, l’opposition de Genève se rebiffe, le camp de Fayulu ira en contradiction de l’autre candidat qui lui vole déjà le premier choix. Et si la position est maintenue, l’opposition va en ordre dispersé, le boulevard de la victoire certaine d’Emmanuel Shadary Ramazani se dessine sans contestation.

Martin Fayulu contre la Machine à voter

Qu’adviendrait-il au cas où la Ceni, organe organisateur des élections organise les élections avec ce procédé accusé à tort de Machine à tricher, Machine à voler ? Martin Fayulu ira-il aux élections avec ce procédé ou va-t-il le récuser ? L’équation semble énigmatique à l’opposition émiettée entre elle. Ceci justifie qu’elle va aux élections non pas pour défendre le courant politique, elle va pour occasionner la victoire du Front Commun pour le Congo (FCC) en vue de la contester puis se retrouver autour de la table sans le peuple pour se partager le gâteau. Cette fois-ci, il n’en sera plus question de se partager le pouvoir sans le peuple. C’est aux travers les élections que le peuple s’exprime.

Le FCC se frotte les mains

« Nous avons pris acte de la désignation de Martin Fayulu », dixit Lambert Mende. Au Front Commun pour le Congo, l’implosion de l’opposition n’est guère fortuite. Elle a longtemps préparée la contestation et la multiplication des rencontres à l’étranger. Le FCC n’est pas impliqué dans leur déchirement, sauf que les voix plébiscitent déjà Emmanuel Ramazani Shadary à la Magistrature Suprême car, son challenger de l’opposition ne fait pas son poids. « Martin Fayulu n’a pas de base, il n’a pas le poids de Ramazani. La machine FCC va le broyer ; c’est un combat gagné à l’avance par le poids lourds Ramazani face un poids mouche Martin Fayulu », a-t-on suivi sur les ondes des radios.

Pius Romain Rolland/Cp

