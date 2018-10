Des Congolais tués en Angola en marge de l’expulsion de clandestins

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Plusieurs Congolais ont été tués en Angola en marge d’une opération lancée par Luanda pour expulser les étrangers en situation irrégulière qui a visé notamment des milliers de Congolais, ont rapporté lundi des sources angolaises et congolaises. Des médias angolais ont rapporté lundi que des violences dans la ville de Lucapa (nord), dans la province angolaise Lunda Norte voisine de la frontière avec la République démocratique du Congo, avaient fait 11 morts, dix Congolais et un policier angolais, depuis mercredi.

Ce bilan a été confirmé à l’AFP par José Zeca Mutchimapar, président du protectorat Lunda Tchokwés qui milite pour l’autonomie de la région. En RDC, un “comité de Congolais vivant en Angola” a avancé le chiffre de 14 Congolais tués samedi dans des affrontements avec la police angolaise à Lucapa. Interrogé par l’AFP, un porte-parole de la police locale angolaise, Rodrigues Zeca, a catégoriquement démenti.

« C’est un mensonge. Il n’y a pas eu quatorze morts et pas de policier tué ici (…) tout ça n’est que de la spéculation », a déclaré M. Zeca, “les Congolais illégaux veulent créer une tempête dans un verre d’eau pour profiter de la situation”. Les autorités angolaises ont lancé la semaine dernière dans la région, une opération visant, selon le porte-parole du gouvernement provincial Armando Cipema, « les étrangers en situation irrégulière dans le pays et notamment dans les maisons d’achat de diamant ».

800 personnes arrêtées

Les forces de l’ordre angolaises ont procédé à l’arrestation de 800 personnes, dont des Congolais, des Libanais, des Maliens et des Nigérians, a annoncé le porte-parole de l’opération, Antonio Bernardo. Elles ont aussi saisi quelque 3.000 diamants, 150 véhicules et plus de 80.000 dollars. Selon des médias angolais, cette opération a provoqué de violents affrontements entre population locale et étrangers et l’intervention de la police.

Au moins 6.000 Congolais ont passé la frontière pour rentrer dans leur pays, selon leurs autorités. Le poste-frontière congolais de “Kamako est submergé. Il n’y a aucune assistance”, a déclaré à l’AFP Jean Kambamba, chef d’antenne du programme de l’hygiène aux frontières en poste à Kamako (Kasaï).

“Il y a des refoulés et des retours volontaires. Les refoulés sortent totalement démunis. Ils racontent qu’ils ont été pris dans les puits de diamants et les autres dans les rues par la police angolaise qui les a embarqués dans des camions pour être reconduits à la frontière”, a déclaré cette même source vendredi. Selon M. Bernardo, l’Angola, qui compte quelque 28 millions d’habitants, abrite 3 millions de citoyens étrangers, dont environ la moitié vit illégalement, essentiellement dans les zones d’exploitation du diamant, une des principales ressources du pays.

180.000 clandestins congolais retournent en Rdc

Au moins 180.000 ressortissants de République démocratique du Congo en situation irrégulière en Angola sont rentrés dans leur pays depuis le début d’une opération controversée lancée par Luanda contre les clandestins, ont annoncé mardi les autorités. “Ces derniers jours, au moins 180.802 citoyens de la RDC ont librement quitté notre pays”, a déclaré à la presse le commissaire de police Antonio Bernardo.

L’Angola a lancé la semaine dernière, notamment dans la région Lunda Norte (nord), une opération visant, selon le porte-parole du gouvernement de cette province Armando Cipema, les “étrangers en situation irrégulière dans le pays, notamment dans les maisons d’achat de diamants”. L’intervention des forces de l’ordre a causé d’incidents violents impliquant la police, les clandestins et la population locale. Selon une ONG congolaise et plusieurs médias angolais, ces affrontements ont causé au moins une dizaine de morts dans les rangs des immigrés venus des ONG.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.