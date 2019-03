Depuis un certain temps: Toute la crème musicale congolaise se déverse au Studionj à Paris

Décidément, l’année 2919 vient de commencer sur les chapeaux de roues pour le label Studionj, une œuvre grandiose de l’ingénieur Serge Kabangu installée dans ville lumière et qui fait la fierté des artistes musiciens les plus en vue. Depuis un certain temps, singulièrement depuis le début de cette année tous les faiseurs de musique qui se rende à Paris n’ont dans leur carnet qu’une seule adresse, le Studionj de Serge Kabangu.

En tout cas, c’est le cas de le dire, cette structure a enregistré continuellement la venue de toute la crème musicale congolaise à la recherche de la perfection mais aussi d’un travail bien fait. Des artistes comme Defao, Bozi-Boziana, Awilo Longomba, Ferré Gola, Héritier Watanabe, Caïn Madoka, Dally Kimoko, Desi Mbwese et tant d’autres ont fait un crochet chez Serge Kabangu réalisé un travail de qualité.

Dans cet ordre, alors que le patron de Big-Stars, le Général Defao se trouve encore en ce lieu pour un enregistrement, il vient d’être rejoint par la tête d’affiche de Casa-do-Canto, nous avons cité Reddy-Amisi Bailo-Canto qui se trouve aussi à Paris pour la réalisation d’un nouvel opus.

Kingunza Kikim Afri/Cp