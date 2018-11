Déploiement de matériel électoral du hub principal de Kinshasa vers la province du Kongo Central

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est sous un ciel nuageux de la journée dominicale de ce 25 novembre 2018 que le convoi de 35 camions de marque Kamaz transportant le matériel électoral destiné à la province du Kongo Central a quitté tôt le matin le hub principal de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) situé sur l’avenue des Forces armées (ex. Haut commandement) pour s’ébranler sur la nationale n°1, destination les territoires et villes de cette province.

Une véritable course à la montre est lancée à la CENI. Cap vers le 23 décembre 2018. En effet, après le déploiement le 14 novembre dernier de 36 camions sur les provinces du Kwango et Kwilu, proches de la capitale Kinshasa, c’est le tour de la province du Kongo Central de bénéficier de matériel électoral destiné aux scrutins directs combinés présidentiel, législatifs national et provincial du 23 décembre 2018.

Au total, 5.200 kits complets de machine à voter et autres kits bureautiques des bureaux de vote et de dépouillement que la CENI a déployé ce jour au Kongo Central. 35 camions pour 13 destinations. Pour ce faire, la CENI a mobilisé 13 logisticiens d’appui comme convoyeur, 35 chauffeurs dont 8 chauffeurs civils agents de la CENI et 27 militaires, 70 agents de la Police nationale congolaise (PNC) pour l’escorte de ce convoi sur les 13 axes.

En traversant les communes de la Gombe, Kintambo, Ngaliema et Mont Ngafula, ce convoi de 35 camions a suscité la curiosité des Kinois qui, par des étiquettes CENI et les destinations marquées sur chaque par brise ont compris que les élections du 23 décembre 2018 sont irréversibles et que le train des élections est bel et bien en marche pour l’ensemble du territoire national. Les 13 destinations concernées par ce convoi sont : Kasangulu, Kisantu, Kimvula (territoire d’accès très difficile), Mbanza Ngungu, Luozi, Songololo, Matadi ville, Sekebanza, Lukula, Tshela, Boma ville, Boma Bungu et Moanda.

La particularité de ce convoi est que chaque camion arrive d’abord à sa destination, c’est-à-dire, territoire ou ville, puis les 35 camions se rendront à l’entrepôt de la CENI à Matadi pour y retirer les isoloirs et autres kits bureautiques déjà stockés afin de les acheminer à chaque territoire ou ville et autres sites de formation de la CENI en parcourant, au départ de Matadi, le trajet suivant : Matadi-Tshela : 230 km ; Matadi-Lukula : 170 km ; Matadi-Sekebanza : 90 km ; Matadi-Songololo : 164 km ; Matadi-Luozi : 276 km ; Matadi-Mabanza Ngungu : 200 km ; Matadi-Moanda : 264 km ; Matadi-Boma : 130 km ; Matadi-Kasangulu : 315 km ; Matadi-Kisantu/Madimba : 235 km ; Matadi-Kimvula, territoire d’accès très difficile : 435 km.

La province du Kongo Central a la particularité d’être dotée d’un réseau routier relativement en bon état et d’avoir le plus grand nombre de ses territoires traversés par ce réseau routier. Ce qui facilite tout déploiement de matériel électoral dans cette partie de la république. Répondant aux questions de la presse, le Directeur de la Communication de la CENI a confirmé l’irréversibilité de la tenue des élections à la date du 23 décembre 2018. La CENI avance sûrement vers le jour des scrutins tant attendu par toutes les parties prenantes au processus électoral en République Démocratique du Congo.

JMNK/Ceni

