Denis Mukwege décroche enfin le prix Nobel de la paix

Il y était nominé depuis 2016 mais son dossier finissait toujours dans la corbeille du jury norvégien. Mais pour l’édition 2018, les jurés ont choisi un duo militant pour succéder à l’ICAN, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, lauréate du prix Nobel 2017.

Il s’agit du gynécologue congolais, Denis Mukwege, très connu pour son combat contre les violences sexuelles faites aux femmes dans l’Est de la RDC et Nadia Murad, une ancienne esclave sexuelle de Daesh. Les deux lauréats ont été récompensés pour leur lutte contre l’utilisation ” des violences sexuelles en tant qu’armes de guerre’’ dans les conflits armés.

Denis Mukwege, fondateur de l’hôpital de Mpanzi à Bukavu et récent lauréat du prix Sakharov du parlement européen devient le tout premier congolais à recevoir le prix Nobel de la Paix.

