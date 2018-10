Décédé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2018 à Kabinda: Mgr Valentin Masengo inhumé dans la cathédrale Saint Martin

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le diocèse de Kabila est inconsolable, il a perdu son père, Monseigneur Valentin Masengo Nkinda, successeur de Mgr Mathieu Kanyama. L’évêque de Kabinda est décédé dans la nuit du jeudi 25 à vendredi 26 octobre 2018, de suite d’une maladie. Selon la Radiotélévision Veritas, il a été inhumé dimanche 28 octobre 2018, en la cathédrale Saint Martin, juste après la messe qui a été dite par Mgr Marcel Madila, Archevêque de Kananga. Et ce, dans la même cathédrale Saint Martin de Kabinda, siège épiscopal de ce grand diocèse situé entre les provinces du Haut Lomami, Sankuru et Kasaï-Oriental. Plusieurs délégations venues de Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kinshasa, Kananga, etc. qui séjournent à Kabinda, ont rendu des hommages dignes à ce 3ème évêque de Kabinda.

Ayant appris la nouvelle à Rome, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Mgr Marcel Utembi, archevêque de Kisangani, a déclaré : « Avec les Cardinaux et Archevêques Pères Synodaux logés à Domus Sanctae Marthae, nous avons célébré l’eucharistie de ce matin pour le repos de l’âme de S.E. Mgr Valentin Masengo. Nos condoléances chrétiennes à la famille biologique et au Diocèse de Kabinda. En union des prières ».

De son côté, le vice-président de la CENCO, Mgr Fridolin Ambongo, archevêque coadjuteur de Kinshasa, a écrit : « Depuis Rome, nous avons appris ce matin la disparition de notre aîné S.E. Mgr Valentin Masengo. Mes condoléances à sa famille biologique et au peuple de Dieu qui est à Kabinda. Puisse le Seigneur qu’il a servi toute sa vie l’accueillir avec miséricorde. Paix à son âme ».

Soulignons qu’une messe d’adieu a été dite hier à la maison diocésaine de Kabinda, dans la commune de Lemba, présidée par le 1er Secrétaire général adjoint de la CENCO. A l’occasion, tous les Basongye de la diaspora lui ont rendu des hommages mérités. Né le 10 décembre 1940 à Kahako-Kalonda, au Kasaï Oriental, Mgr Valentin Masengo a été ordonné prêtre le 15 juillet 1969. Nommé Evêque de Kabinda par le Pape Jean Paul II, il sera ordonné le 18 février 1996. Avant de devenir évêque, Mgr Valentin Masengo a été secrétaire de la Commission Episcopale des Séminaires et Clergé (CESC). Comme évêque, il a présidé la Commission Episcopale des Affaires Juridiques (CEAJ) de sa création en 2006 jusqu’en 2016.

JMNK

