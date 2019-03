De passage à Bruxelles: Martin Fayulu promet de continuer à réclamer la vérité des urnes

Après les élections qui ont consacré Félix Tshisekedi président de la République, le temps était enfin venu pour Martin Fayulu, candidat malheureux, de se rendre en Belgique, ensemble avec ses partenaires de la coalition Lamuka, pour faire une évaluation sans complaisance. La coalition Lamuka qui a enregistré certaines voix dissonantes, n’est plus ce cadre fédérateur où tout le monde se retrouvait. Selon la presse belge, ils étaient venus nombreux, quelques dizaines, hier matin à l’aéroport de Brussels international pour accueillir Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo.

En arrivant, couvert par les chants et les cris de joie de ses compatriotes, indique-t-on, Martin Fayulu affirme n’éprouver ni colère ni amertume. « L’histoire de notre pays est en train de s’écrire », a-t-il déclaré. « Les Congolais ont voté. La diaspora les a soutenus et nous allons continuer à réclamer la vérité des urnes, afin de construire un Congo digne et prospère ».

Disons que Martin Fayulu revendique la victoire à l’élection présidentielle avec 60% des voix. Il dénonce un accord entre Joseph Kabila et Felix Tshisekedi. A l’issue de l’élection présidentielle, un scrutin à un tour, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur avec 38% de voix devant Martin Fayulu (34%) et Emmanuel Ramazani Shadary, candidat soutenu par le président sortant, Joseph Kabila qui ne pouvait se représenter. La Communauté internationale a pris acte de ces résultats, tandis que la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO qui a déployé près de 40.000 observateurs sur le terrain pendant le scrutin, a publié un rapport donnant Martin Fayulu vainqueur de la présidentielle. Celle-ci a aussi fini par prendre acte, disant qu’elle ne peut pas s’opposer à l’Arrêt de la Cour constitutionnelle.

« La communauté internationale pense privilégier la paix, mais c’est une paix hypothétique », a ajouté Martin Fayulu. « Il n’y aura pas de paix s’il n’y a pas de vérité. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Joseph Kabila a rendu ces élections opaques, c’est une défaite de la démocratie », a martelé le candidat malheureux.

Ici, Fayulu doit savoir que la vérité, c’est celle proclamée par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle. C’est comme si le candidat malheureux ne peut même pas tirer les leçons de sa dernière tentative à l’Union africaine …

Je ne peux pas être et président élu et député

Interrogé sur son avenir par la Rtbf, Martin Fayulu a annoncé qu’il ne siégerait pas comme député. « J’ai été élu président de la République, je ne peux pas me rabattre comme député. Jamais ! », a-t-il déclaré en réponse à une question sur son avenir politique pour les cinq prochaines années. « Je suis le président élu et je me considère en tant que tel. Je ne peux pas être et président élu et député », a-t-il insisté, pour expliquer qu’il renonçait à son mandat parlementaire, renouvelé lors des législatives du 30 décembre.

L’un de ses principaux soutiens l’a confirmé, « Martin Fayulu a écrit au bureau de l’Assemblée nationale qu’il ne siégerait pas comme député de la ville de Kinshasa au sein de cette Assemblée ». On l’aura compris, le combat de Martin Fayulu est de réclamer « la vérité des urnes ». « Je continue à réclamer la victoire du peuple congolais », a-t-il insisté. « C’est le peuple qui a voté et c’est le peuple qui veut le changement. Nous ne voulons pas de continuité, nous voulons le vrai changement ». Martin Fayulu donnera cet après-midi une conférence à Bruxelles sur le thème : « Fraude électorale, vérité des urnes ». Cette conférence se déroulera de 13h00 à 18h00, à la VUB (Vrij Universiteit van Brussel).

