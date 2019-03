Dans sa mission d’accompagner les Congolais: La CENCO interpelle les nouveaux dirigeants

Réunis en session ordinaire à Kinshasa du 27 février au 2 mars 2019, les Archevêques et Evêques, membres du Comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ont publié hier à Kinshasa une déclaration au regard des résultats des élections présidentielle et législatives nationales et provinciales tenues le 30 décembre 2018. Les pères de l’Eglise sont d’avis que les Institutions solides et démocratiques d’une Nation ne peuvent se fonder que sur des valeurs éthiques. Fidèle à sa mission prophétique, la CENCO ne cessera jamais d’accompagner le Peuple dans son combat pour un Etat de droit. Elle estime qu’il y a des valeurs non négociables, notamment : le respect de la dignité de la personne, la vérité, le respect du souverain primaire, l’honnêteté, l’unité et la cohésion nationale, la justice et la paix. Pour cette raison, la CENCO poursuivra son Programme d’éducation civique et électorale de la population ainsi que son engagement dans l’Observation citoyenne des élections, en vue de leur crédibilité. Abordant la question des attentes du peuple et pour rassurer celui-ci, la CENCO invite les nouveaux Gouvernants à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et à donner des assurances concrètes d’une meilleure gouvernance. Elle a particulièrement attiré l’attention des Gouvernants sur les plans politique, sécuritaire, des droits humains, économique et diplomatique, avant de les exhorter, dans leur mission d’accompagner le peuple et les Institutions de la République, à un sursaut éthique et patriotique, afin de rendre effective l’alternance démocratique.

Ci-dessous l’intégralité de la déclaration :

« LA VERITE VOUS RENDRA LIBRES » (Jn 8, 32)

Déclaration du Comité Permanent de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) à l’issue de sa session ordinaire

du 27 février au 2 mars 2019

Préambule

1. Nous, Archevêques et Evêques, membres du Comité Permanent de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), réunis en session ordinaire à Kinshasa, du 27 février au 2 mars 2019, mus par la sollicitude pastorale à l’égard du Peuple congolais, avons entre autres examiné le processus électoral en cours.

2. En communion avec tous nos frères dans l’épiscopat, soucieux d’un « Congo nouveau, une nation dans laquelle naître, vivre et mourir seront une bénédiction », nous faisons cette déclaration au regard des résultats des élections présidentielle et législatives nationales et provinciales tenues le 30 décembre 2018.

Constats

3. Le 10 janvier 2019, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a publié les résultats provisoires proclamant le Président de la République et les députés provinciaux, le 12 janvier 2019 a eu lieu la proclamation des députés nationaux. Le 19 janvier 2019, la Cour Constitutionnelle a confirmé les résultats de l’élection présidentielle. Finalement, la même Cour a investi le nouveau Président de la République, le 24 janvier 2019.

4. A la publication, par la CENI, des résultats provisoires, la CENCO, forte du travail fait avec professionnalisme et indépendance par sa mission d’observation électorale, avait relevé que « les résultats de l’élection présidentielle tels que publiés par la CENI ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d’observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement ».

5. Devant cette situation de déni de vérité, une grande partie du Peuple congolais a ressenti une profonde frustration manifestée ci et là par des tensions. Malgré tout, le Peuple congolais a fait preuve de grande maturité politique, ouvrant ainsi la voie à l’alternance pacifique.

Les valeurs que nous défendons

6. Seule la vérité rend réellement libre (cf. Jn 8, 32). Les Institutions solides et démocratiques d’une Nation ne peuvent se fonder que sur des valeurs éthiques. Fidèle à sa mission prophétique, la CENCO ne cessera jamais d’accompagner le Peuple dans son combat pour un Etat de droit. Elle estime qu’il y a des valeurs non négociables, notamment : le respect de la dignité de la personne, la vérité, le respect du souverain primaire, l’honnêteté, l’unité et la cohésion nationale, la justice et la paix. Pour cette raison, la CENCO poursuivra son Programme d’éducation civique et électorale de la population ainsi que son engagement dans l’Observation citoyenne des élections, en vue de leur crédibilité.

Des attentes du Peuple

7. Pour rassurer le Peuple, nous invitons les nouveaux Gouvernants à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et à donner des assurances concrètes d’une meilleure gouvernance. Nous attirons notamment l’attention:

Sur le plan politique : l’établissement d’un Etat de droit, la poursuite et le parachèvement de la décrispation du climat politique, le respect strict de la Constitution, l’achèvement du cycle électoral dans la vérité et la transparence ;

Sur le plan sécuritaire : la sauvegarde de l’intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens, la sécurisation des frontières et la pacification des zones en proie à l’insécurité et à la présence des groupes armés ;

Sur le plan des droits humains : le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de manifestations pacifiques ;

Sur le plan économique : la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l’amélioration des conditions de vie de la population, le bien-être effectif de tous par la jouissance des retombées de l’exploitation des ressources naturelles ;

Sur le plan diplomatique : de redorer le blason de notre pays et de placer toujours l’intérêt supérieur du Peuple congolais au centre de toute négociation.

Conclusion

8. Dans notre mission d’accompagner le Peuple et les Institutions de la République, nous exhortons les nouveaux animateurs et toute la population à un sursaut éthique et patriotique, afin de rendre effective l’alternance démocratique.

9. Que par l’intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo et Reine de la Paix, Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son Peuple.

Fait à Kinshasa, le 02 mars 2019