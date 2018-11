Dans le Kongo Central: PAPAKIN déterminé à réaliser des activités à impact visible et immédiat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Soucieux d’améliorer les conditions de travail, de vie et accroitre les revenus des petits paysans et autres producteurs, le Fonds International de Développement Agricole ( FIDA), à travers le Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraichers (PAPAKIN), envisage de construire et de réhabiliter les infrastructures hydro-agricoles pour améliorer la production des légumes dans le Kongo Central, plus précisément dans la zone opérationnelle du PAPAKIN (Territoires de Madimba, Mbanza Ngungu et Songololo).

C’est ce qui justifie la descente sur le terrain du Directeur Pays du FIDA, M. Abdelhaq Hanafi, du Consultant International Hillali, du Coordonnateur National Popaul Kinzungu et des experts du PAPAKIN du 21 au 22 novembre 2018.

Premier site visité, Wangu dans le territoire de Madimba, d’une superficie de 50 hectares avec 200 membres, regroupés en 8 coopératives de 25 membres chacune. Ici, sont cultivés notamment les tomates, les amarantes, les aubergines et les pointes noires, en bio.

Le FIDA, par le biais de PAPAKIN tient en plus de ces ouvrages à l’amélioration du travail paysan et du circuit de commercialisation par entre autres l’installation/la construction des unités de transformation et de conservation des produits agricoles notamment des chambres froides positives 360 mètres cubes, d’une capacité de 90 tonnes des légumes, des entrepôts appropriés pour le stockage des produits agricoles du reste périssables et des pompes solaires en vue de pallier au problème de manque d’électricité.

Le Directeur Pays, a par ailleurs formulé quelques recommandations particulièrement à PAPAKIN pour ce site. Il s’agit du renforcement en capacités des agriculteurs et mettre en place une politique de transport pouvant faciliter l’évacuation des récoltes vers les différents points de vente. En technicien avéré, M. Hanafi estime que Madimba constitue un site propice pour la production en bio qui va nécessiter un label de production « Bio Madimba ».

Encourager une agriculture purement bio

Deuxième site visité, Mbanza-Ngungu, plus précisément dans la vallée de Loma, d’une superficie de 60 hectares, exploités par plus 900 maraichers dont 40 % des femmes ; trois coopératives sont plus opérationnelles.

La particularité de ce site : les cultures de Ciboule, choux pommés, tomates en toutes saisons. A cet endroit, le PAPAKIN et son bailleur de fonds envisagent notamment d’améliorer l’outil de travail par l’aménagement des puits améliorés avec un système de pompage solaire, l’installation de trois pépinières modèles et l’irrigation goutte à goutte pour atténuer la pénibilité et intensifier la production.

Le troisième site visité, le Centre National des Fertilisants et intrants des Cultures (SENAFIC). Il s’agit d’une structure étatique travaillant avec 25 unions, regroupant 25 à 50 producteurs chacune. Sa spécialité : Distribuer des fertilisants, des intrants et autres pesticides, ainsi que le renforcement en capacités des producteurs par des séminaires de formation. Ici, M. le Directeur Pays du FIDA, a formulé quelques recommandations notamment : mettre en place un partenariat avec PAPAKIN pour une filière semencière des pommes de terre, exploiter le maximum de cet entrepôt, prévoir également la ventilation et envisager un moyen de transport pour l’évacuation et la commercialisation des produits.

Par ailleurs, le Directeur Pays a invité les agriculteurs à utiliser de moins en moins les pesticides, une manière pour lui d’encourager une agriculture purement bio.

Le quantième site, Ndembo, à Kimpese, d’une superficie de 188 hectares dont 100 hectares aménageable pour irrigation. Il y a 12 coopératives, 4 champs Ecoles Paysans (CEP) installés, 1400 membres dont 10 % de femmes. Après échanges, un barrage en digue sera construit qui permettra d’aménager deux canaux d’irrigation afin d’exploiter les 100 hectares de ce bas fond en toute saison. Un entrepôt pour le stockage d’oignon sera construit sur ce site.

Enfin, les installations frigorifiques de l’ONG CRAFOD ont été visitées, pour évaluer la possibilité d’y réhabiliter la chambre froide positive en panne, qui servirait au programme PAPAKIN, en même temps qu’aux bénéficiaires des activités de cette ONG, avec laquelle PAPAKIN travaillerait en partenariat.

