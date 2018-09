Dans la chanson intitulée, ‘’Sauve-qui-peut’’ Kofi Olomide constate : « Malgré l’idée du paradis, l’homme est incapable de changer le monde en un champ d’amour »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans la première décennie 2000, sous le « cri de guerre » : Tchatcho, l’artiste Kofi Olomide a relevé un contraste entre l’idée du paradis et l’incapacité de l’homme à « changer le monde en champ d’amour ». Pourtant, dans l’Entendement de la Création, les humains devaient trouver le vrai bonheur, en trempant dans l’amour. Fort ironiquement, déplore l’artiste, les fruits de l’intelligence humaine ont beau révolutionner la vie moderne ; ils n’ont guère impacté sur le cœur de l’homme. Le cœur où siègent les sentiments, tel que l’a rappelé la chanteuse Tshala Muana : « Muntu yonso udi ni malu mu mutshima mweyo » (traduire : Toute personne a un problème dans son cœur ». Comme on le comprend, un problème qui, souvent, conforte l’égoïsme et empêche l’expression effective de l’amour du prochain.

Texte de la chanson

Yahvé c’est trop o o Yahvé, moyen eza lisusu te. Sur la terre, sauve-qui-peut, bato baza na débandade, malgré mabondeli nionso tout, ndenge nini ozo répondre rien, comme les femmes délaissées, ba téléphones na chevet. Tous les humains, Bible en main, baza kosenga lobiko. Notre Père qui es aux Cieux, Sois un peu plus proche de nous. Mokolo mosusu mwa moke, bimisa moto na mapata a a a(x2)

Choeur: Yahvé yo bolingo Yahvé motema bikisa bato; Yahvé yo bolingo Yahvé mokili eza posa na yo ; Yahvé yo bolingo Yahvé bikisa bato kolela ; Yahvé yo bolingo Yahvé Tout Puissant, sukisa Satan

Yahvé oza Bon et Indulgent, Yahvé oza Miséricordieux. On se plaint, HIV ebakisami na planète. Na Sahel, S.O.S, ne Tiers Monde, l’avenir est dur. (…) Mokili eza ya yo ya Satana te, et pourtant tozo vivre na enfer

Choeur: Yahvé yo bolingo Yahvé motema bikisa bato; Yahvé yo bolingo Yahvé mokili eza posa na yo ; Yahvé yo bolingo Yahvé bikisa bato kolela ; Yahvé yo bolingo Yahvé sukisa sukisa Satan

Besoin na yo Yahvé, na mokili ezali ya trop. Bolingo moko te na mitema Yahvé ya bato eleki oyo ya yo, malgré moto akela mbongo, na masini na mandoki, asali ndeke kutu akomi na sanza, kasi alembi kolonga liwa, akeli informatique, asali magie, kasi alembi kokela bonheur te, l’homme n’a pas assez, de toute sa vie, pour changer le monde en champ d’amour.

Choeur: Yahvé yo bolingo Yahvé motema bikisa bato; Yahvé yo bolingo Yahvé mokili eza posa na yo ; Yahvé yo bolingo Yahvé bikisa bato kolela ; Yahvé yo bolingo Yahvé sukisa sukisa Satan

Traduire

Yahvé c’est trop o o Yahvé, il n’y a plus moyen. Sur la terre, c’est le sauve-qui-peut, les gens sont en débandade. En dépit du volume de prières qui te sont adressées, on a l’impression que ta réaction tarde. A l’instar des femmes délaissées, les gens ont le téléphone à leur chevet. Tous les humains, Bible en main, implorent ta grâce. Notre Père qui es aux Cieux, sois un peu plus proche de nous. Et s’il advenait, Ô Bon Dieu, qu’un jour par bonheur, tu fasses transparaitre un brin de Ta Très Sainte personne dans les firmaments (x2)

Chœur : Yahvé, tu es amour, Yahvé prends pitié de ton peuple ; Yahvé, tu es amour, Yahvé, l’humanité a besoin de Ta Très Sainte Présence ; Yahvé, tu es amour, essuies les larmes de ceux qui pleurent ; Yahvé, toi qui es amour, délivre-nous de l’emprise de Satan

Yahvé, tu es Bon et Indulgent, Yahvé Miséricordieux. L’on se plaint que le HIV se soit ajouté aux endémies existantes sur notre planète. Au Sahel, S.O.S ! Dans le Tiers Monde, l’avenir est dur (…) Nous avons l’impression de vivre en enfer, et pourtant le monde émane de toi et non de Satan. (x2)

Chœur : Yahvé, tu es amour, Yahvé prends pitié de ton peuple ; Yahvé, tu es amour, Yahvé, l’humanité a besoin de Ta Très Sainte Présence ; Yahvé, tu es amour, essuies les larmes de ceux qui pleurent ; Yahvé, toi qui es amour, délivre-nous de l’emprise de Satan

Yahvé, le monde a grandement besoin de Ta Très Sainte Présence. Ton amour est incomparable. L’argent, la machine et les armes à feu relèvent de l’imagination de l’homme. Celui-ci a inventé l’appareil volant imitant l’oiseau naturel, il a foulé même la lune ; mais n’a pu braver la mort. L’homme, toujours lui, a mis au point l’informatique, concocté la magie ; mais n’a pas apprivoisé le bonheur. En effet, l’homme n’a pas assez, de toute sa vie, pour changer le monde en champ d’amour.

Chœur : Yahvé, tu es amour, Yahvé prends pitié de ton peuple ; Yahvé, tu es amour, Yahvé, l’humanité a besoin de Ta Très Sainte Présence ; Yahvé, tu es amour, essuies les larmes de ceux qui pleurent ; Yahvé, toi qui es amour, délivre-nous de l’emprise de Satan. (x2)

Payne

