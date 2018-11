Cyclisme: La Fécocy annonce le championnat national

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

-Par ailleurs, l’Entente de cyclisme de Lubumbashi à la recherche d’1 Directeur Technique

Après des ratés, la Fédération Congolaise de Cyclisme ‘’Fécocy’’ que préside l’inamovible Sylvestre Motayo Mbela, a le plaisir d’annoncer aux ligues et ententes ainsi qu’aux amis du cyclisme, l’organisation du championnat national du 14 au 17 décembre 2018 à Kinshasa.

Rappelons que c’est la ligue provinciale du Nord-Kivu que préside Spraya Muana Bwato qui détient le trophée remporté par l’entremise de l’international Jimmy Mohindo Kyaviro au championnat national organisé dans la ville de Mbuji-Mayi. Juste après, la Fécocy tiendra son Assemblée Générale Extraordinaire et Elective.

*L’Entente de cyclisme de Lubumbashi à la recherche d’1 Directeur Technique

Elu président de l’Entente de Cyclisme de Lubumbashi, le 3 novembre dernier au restaurant Nazem à Lubumbashi, M. Nanou Memba voudrait mettre en marche tous les moyens de sa politique. Il y a 72 heures, il a demandé pour nomination à l’opinion sportive et aux membres de son comité de proposer 2 noms pour les postes suivants :

-Directeur Technique de l’entente ;

-Coach de l’entente et

-Médecin de l’entente.

Antoine Bolia

