Culture – Littérature: Ouverture à Kisenso du salon littéraire “Congo-Suède”

C’est sous les acclamations nourries des amis de la lecture regroupés au sein d’une association de lecture créée par le journaliste indépendant Pius Tukunda Mumba Djama, formé à Stockholm, en Suède, en l’honneur à tous ceux qui s’intéressent à la lecture en particulier et à la culture en générale.

Le salon littéraire baptisé “Amitié Congo-Suède” est situé sur l’avenue Nangami-Congo n° 20 au quartier Kumbu dans la commune de Kisenso. Il dispose de plus de 500 ouvrages (livres) et journaux. Est disposé à recevoir des manuscrits, notamment des romans ainsi que des écrits sur l’histoire de la République démocratique du Congo et cela, à partir de l’État indépendant du Congo.

Il est important de noter que lors de la Conférence de Berlin, en Allemagne qui avait commencé en novembre 1884 et qui a pris fin le 25 février 1885, l’État indépendant du Congo avait été confié au Roi Léopold ll de Belgique. Ce dernier étant malade a confié le Congo aux Belges. Le roi Léopold ll mourût en 1909.

L’Angleterre de la Reine Victoria, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Turquie de l’Empire Ottomans, la Russie de Nicolas ll et les États-Unis d’Amérique constituent un ensemble de pays parrains de la République démocratique du Congo qui s’est débarrassé du nom “Congo Belge” depuis la journée historique du jeudi 30 juin 1960. Ainsi, les efforts du journaliste anglais Henry Morton Stanley méritent un hommage permanent, lui qui a conseillé et suggéré au Roi Léopold ll que: «Le Congo ne vaut pas la peine sans le chemin de fer”…

Et, il avait raison. Des hommes comme Stanley et tant d’autres méritent une attention toute soutenue de la part des décideurs qui doivent songer à construire de monuments pour eux afin que toutes les générations futures puissent se remémorer de leurs passages ainsi que de ce qu’ils ont fait pour la nation congolaise. Le salon littéraire “Amitié Congo-Suède” s’active déjà à emboiter les pas à d’autres structures afin que chez lui, le lecteur lambda puisse trouver ce dont il a besoin. On ne change jamais l’histoire.

Kingunza Kikim Afri/Cp

