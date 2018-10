Course à la députation: Ngiama Werrason dévoile sa grande préoccupation

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Candidat député provincial dans la circonscription électorale de Kimbanseke à Kinshasa et à la députation nationale à Kikwit dans le Kwilu, l’artiste-musicien Ngiama Makanda Werrason, patron de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère ne cesse de dévoiler ce que sera l’un des points de son projet de société, une fois élu au parlement.

Pour l’artiste, le plus populaire de la RDC (ses fans sont ses électeurs et ils se retrouvent dans toutes les provinces), il va lutter pour qu’à l’hémicycle on puisse bannir définitivement le Français au bénéfice des 4 langues nationales que sont: le Lingala, le Kikongo (Munu Kutuba), le Swahili et le Tshiluba.

Puisque, dit Werrason, en France devant les problèmes politiques, on ne parle qu’en français qui est leur langue; de même en Amérique où, en politique on ne parlera qu’en “Amérique” (ce sont ses propres mots) et jamais en une autre langue, surtout pas en une langue congolaise. Il a encore répété cela à un confrère qui lui avait posé une question sur son projet de société.

En dehors de cela, en sa qualité d’artiste-musicien, infatigable, le roi de la forêt se trouve au studio pour finaliser l’opus “Formidable” qu’il est en train de réaliser avec le concours de Tiennes Naja, un jeune chanteur venu de la ville de Kolwezi dans la province du Haut-Katanga. Ce single sort sur le marché au mois de novembre. En attendant, Werrason recommande aussi à ses fans de savourer le clip “Formidable” qui, depuis le 12 octobre 2018 est disponible sur YouTube. Qu’on se le dise!

Kingunza Kikim Afri/Cp

