Coopération BRP-Ambassade du Japon: Inauguration du nouveau pavillon des urgences à l’Hôpital de N’Djili

La salle des urgences de l’Hôpital Général de Référence de N’Djili quartier 7, en faveur des victimes des violences sexuelles, a été inaugurée hier jeudi 22 novembre 2018 par Mme Mabunda, Représentant personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Ces travaux ont bénéficiés d’un financement du gouvernement Japonais grâce au plaidoyer du Bureau du Représentant personnel du Chef de l’Etat. La cérémonie s’est déroulée en présence du Médecin directeur de cet Hôpital, du Directeur général de l’ISTM/Kinshasa, de l’Ambassadeur du Japon ainsi que des personnels de l’Hôpital.

Dans son adresse, Mme Mabunda s’est dite heureuse de participer à l’inauguration de la salle des urgences, tout en remerciant l’assistance venue participer à cette cérémonie ainsi que l’Ambassade du japon qui a accepté ce plaidoyer de financer la construction de ce pavillon en répondant à ce besoin crucial de santé.

De son histoire

Tout remonte ave la signature du contrat de partenariat avec le gouvernement japonais pour la réhabilitation de la salle d’urgence pour adultes et survivantes de violences sexuelles de l’Hôpital Général de référence de N’djili, le 19 février dernier, que Mme Jeanine Mabunda, Représentant Personnel du Chef de l’Etat, avait effectué une visite le mercredi 28 mars 2018, à l’Hôpital Général de Référence de N’dili pour se rendre compte de l’effectivité des travaux de réhabilitation de cette salle.

Les travaux ont réellement débuté, avait-elle constaté. Elle avait profité pour revisiter le pavillon exigu qui servait à accueillir les survivants des violences sexuelles, qui parfois étaient à deux sur un même lit. Ceci l’avait fortement interpellée. Par ailleurs, elle avait aussi répondu à l’appel de quelques malades hospitalisés, notamment des indigents, bloqués depuis quelques mois à l’hôpital pour des factures d’environ 300.000 Francs congolais non encore payées, par malades. Elle a ainsi répondu à quelques cas poignants selon les détails qui lui ont été fournis.

« Nous ne pouvons que la remercier pour ce bâtiment qui va désengorger la salle d’urgence pour adultes. Dans cette salle d’urgence, il y aura également un endroit qui sera réservé pour les cas de violences sexuelles. En effet, les cas de violences sexuelles sont pris en charge ici à l’Hôpital de N’Djili, mais l’endroit est très exigu. Et maintenant, nous allons les prendre en charge dans des bâtiments répondant aux normes », s’est exprimé le Médecin directeur de l’Hôpital de N’djili. Ces travaux de réhabilitation une fois achevés, l’Hôpital Général de Référence de N’Djili sera en mesure d’accueillir les malades et victimes de violences sexuelles pour une prise en charge adéquate.

Le BRP débloque 3.200.000 de FC pour venir en aide à une dizaine de patients

Le 13 avril dernier, Mme Jeanine Mabunda, Représentant personnel du chef de l’Etat est venue en aide à une dizaine de patients retenus à l’Hôpital de N’djili pour factures non payées, parmi lesquels des victimes de violences sexuelles. Une somme de 3.200.000 de Francs congolais a été débloquée pour payer leurs frais de soins de santé.

Il s’agit de la 3ième visite de Mme Jeanine Mabunda à cet Hôpital qui s’y était rendue le 28 mars pour suivre l’avancement des travaux de réhabilitation de la salle d’urgence pour adultes et survivants de violences sexuelles dont elle est à l’initiative. Interpellée à cette occasion par quelques personnes hospitalisées sur leurs difficultés financières, dont des victimes de violences sexuelles, elle avait promis de répondre à leur appel.

Les bénéficiaires ont exprimés leur gratitude au chef de l’Etat et au Bureau du Représentant Personnel pour ce geste qui le sort de l’Hôpital après plus de 45 jours d’hospitalisation pour certaines d’entre elles.

Rebecca Muzama Tuzizila/Cp

