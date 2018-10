Contrairement aux rumeurs Kokonyangi confirmé 3e personnalité de la MP

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a peu, de folles rumeurs ont circulé dans la ville province de Kinshasa, faisant état du remplacement de Joseph Kokonyangi de son poste de Secrétaire général adjoint de la Majorité présidentielle. Loin de là, parce que le Président de la République Joseph Kabila Kabange vient de renouveler sa confiance à Joseph Kokonyangi Witanene, en le maintenant au poste de Secrétaire général adjoint de la Majorité présidentielle. Une fonction qu’il occupe depuis 2015, après avoir été élu député national en 2011 et qu’il va de nouveau occuper, non sous le label de l’AFDC comme ce fut le cas jadis, mais plutôt en tant qu’Autorité morale de son parti qu’il a créé à savoir « l’Alliance des paysans et indépendants » (API). Un motif de réjouissance pour les membres de son parti qui ont, à travers une déclaration, remercié le chef de l’Etat pour l’attachement qu’il a montré à leur Autorité morale, Joseph Kokonyangi, en le confirmant comme 3e personnalité de sa famille politique. Sinon, quel serait le sens de ce changement au sein de la Majorité présidentielle, à quelques jours du début de la campagne électorale ? Logiquement, tous ceux qui ont des ambitions légitimes de siéger ou de présider les structures ou plates-formes, devraient montrer leurs capacités lors de la campagne électorale. Et ce, pour permettre à la MP d’avoir non seulement la majorité au Parlement, mais aussi d’engendrer un Premier ministre pour une gouvernance démocratique.

Crhioni Kibungu

Ci-dessous la déclaration des cadres et membres de l’API :

« Nous, les paysans et les indépendants congolais réunis au sein du parti ultrakabiliste API, avons la joie de remercier le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange pour son grand amour qu’il a montré à l’égard des paysans et indépendants, en renouvelant sa confiance en leur leader Joseph Kokonyangi Witanene comme troisième personnalité de sa famille politique. Joseph Kokonyangi occupe ce poste en qualité d’Autorité morale de l’API.

L’API félicite frénétiquement la réussite fracassante du meeting du FCC et la présentation glorieuse et officielle du candidat Emmanuel Ramazani Shadary, samedi 27 octobre 2018. L’API proclame son soutien total à la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary qui est le choix du Président Joseph Kabila Kabange. L’API s’engage, dans le cadre de la députation nationale et provinciale, à amener une moisson abondante à son Maitre Joseph Kabila Kabange, père incontesté et incontestable de la démocratie congolaise, lors des élections du 23 décembre 2018. Que vive la République démocratique du Congo et son Président, que vivent l’API et son Autorité morale, je vous remercie». Déclaration lue par le Secrétaire général du parti, Pascal Rukegwa.

