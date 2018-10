Contrairement à certaines célébrités: Fally Ipupa fait des révélations qui surprennent plus d’un

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le célébrissime DiCaprio La Merveille Fally Ipupa, loin de se ranger sur la même natte que certaines célébrités qui sont versées dans la drogue, la boisson et la cigarette, lui se classe dans l’ordre de ceux qui ne fume pas et ne boit jamais d’alcool.

L’alcoolisme, dit-il, est un mauvais compagnon qui ne contribue nullement à la bonne santé de l’être humain, le goût amer de l’alcool ou d’une autre boisson de ce genre me donne la nausée, conclu Dicap. Quant à la cigarette, il dit la même chose : ” Ceux qui aime vraiment leur corps sont astreints à la cigarette, car elle tue petitement et en silence tous ceux qui la consomme”…

Voilà ce sont là les quelques révélations que le compositeur de “Droit chemin” voudraient faire partager avec ses nombreux fans et, à travers eux, tous ceux qui aiment vraiment la vie telle Dieu leur a donné.

Détenteur de plusieurs oscars et nommé dernièrement par l’UNESCO en qualité d’ambassadeur de la paix luttant contre le recrutement, en RDC et partout dans le monde, d’enfants dans des groupes armés, Fally dit être serein et pétillant de bonne santé pour mener à bien les responsabilités qui sont désormais siennes. En ce qui concerne son job, Dicap, annonce qu’il finalise un nouveau disque qui va sûrement rencontrer l’assentiment du public en cette période de fin d’année approchant.

Kingunza Kikim Afri/Cp

