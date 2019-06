Congolais de la diaspora: El Bienvenu Mupulunga témoigne sur Etienne Tshisekedi

Ce Congolais de la diaspora, El Bienvenu Mupulunga Ikaka, qui est CEO de la Société BG BIGRADAP a été aux funérailles d’Etienne Tshisekedi, le samedi 1er juin 2019 au stade des Martyrs, où la population congolaise et certains étrangers sont venus rendre hommage à cette icône de la politique congolaise.

Dans un entretien qu’il a accordé à la presse congolaise, il n’a pas manqué d’expliquer la raison de sa présence et ses perspectives. « Pour moi, c’est un honneur d’honorer notre Patriarche par ma présence ici. Car, il est un modèle pour nous, jeunes. Tout le monde parle du ‘’peuple d’abord’’. Oui. Mais nous, nous avons vu comment est-ce que cela veut dire en le suivant et en voyant comment il se battait pour le peuple, comment il traitait les jeunes », a-t-il rappelé.

Et de préciser quant à l’avenir : « Nous sommes de la diaspora congolaise. Nous avons appris beaucoup à l’étranger et nous sommes-là pour contribuer à l’évolution de notre pays. Je suis de la société BG Bigradap que je représente et dans laquelle j’occupe des fonctions. C’est une société sud-africaine. Nous sommes-là pour aider le Président Tshisekedi. Il est jeune et nous aussi, toujours pour continuer cet esprit que nous a laissé notre Papa Etienne Tshisekedi ». «De Mobutu à M’Zee jusqu’à Kabila fils, il était là au front, menant le combat pour le bien du peuple », a-t-il ajouté, afin de clamer l’immortalité du Lider maximo.

JMNK