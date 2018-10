Congo-Brazzaville: Le pouvoir condamne les allégations de génocide des Laris

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au cours d’un point de presse conjointement animé par le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Justice et des Droits humains, les deux membres du gouvernement ont dénoncé les affirmations fallacieuses de Dominique Kounkou sur le « génocide des Laris au Congo ».

Introduisant le point de presse, Thierry Moungalla a cerné les possibles déclinaisons sémantiques du concept génocide, pour montrer en dernier ressort les relents de la pensée de l’auteur du « génocide des Laris au Congo ».

Convoquant le droit international, le ministre de la Communication et des Médias a fait observer que le génocide est un acte « commis dans l’intention de détruire, tout ou partie, d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». S’appuyant sur les termes de la convention des Nations Unies du 9 décembre 1948, il a rappelé que l’acte du génocide peut être un meurtre, mais aussi une atteinte grave à l’intégrité mentale ou une mesure anti-natalité, l’essentiel étant que l’acte soit dirigé intentionnellement contre un groupe donné.

Poursuivant sa démonstration, le ministre congolais de la Communication a souligné que dans la première définition de ce terme donnée en 1946, l’Assemblée générale des Nations unies considérait que « Le génocide est le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu. »

Ceux qui sont reconnus comme génocides par la communauté internationale, à ce jour, a encore rappelé Thierry Moungalla, sont : le génocide arménien de 1915, reconnu en 2001 par la France, le génocide des Juifs, lors de la seconde guerre mondiale, reconnu par la cour de Nuremberg en 1945 et a même servi de point de départ à la définition du terme, le massacre des Tutsis au Rwanda en 1994 et le massacre de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) en 1995, qualifiés de génocide par les Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie.

Au vu de ces dispositions du droit international universellement admises, le gouvernement congolais a affirmé que le génocide auquel l’avocat Dominique Kounkou fait allusion n’émane que de son imagination. Le gouvernement congolais a épinglé, dans cet ouvrage que Thierry Moungalla qualifie de fascicule, la malhonnêteté de l’auteur qui illustre « son génocide imaginaire » par des « Fake news » qu’il a voulu transformer « en vérité scientifique et historique », a fait observer Thierry Moungalla. La photo illustrative utilisée par Maitre Dominique Kounkou dans cet ouvrage l’ayant été déjà, par le passé par les partisans de la délation sur les réseaux sociaux. La même photo a déjà servi sur les réseaux sociaux à illustrer un accident de circulation au Niger, une catastrophe naturelle au Ghana, des massacres « ignorées par la Monusco » en RDC, et des massacres au Cameroun.

Pour sa part, Aimé Ange Wilfrid Bininga, de la Justice a présenté l’aspect juridique de la question, en signifiant que le gouvernement n’a jamais nourri l’intention de planifier un quelconque « génocide » contre son propre peuple, encore moins sur l’ethnie Lari. Le ministre de la Justice a conclu que « ces allégations sont une vraie imposture, parce que le Congo est signataire des chartes et conventions sur les droits de l’homme ».

Le corps diplomatique prend acte des éclairages du gouvernement à propos de l’ouvrage « Le génocide des laris au Congo »

Les détails sur le contenu de l’ouvrage « Le génocide des Laris au Congo » de Dominique Kounkou, mis à la disposition du corps diplomatique accrédité au Congo, permettront d’informer objectivement sa hiérarchie. Ces propos de Kalzeube Neldikingar Madjimtar, ambassadeur de Tchad au Congo et doyenne du corps diplomatique est la réponse à la communication des membres du gouvernement à son endroit. « Nous repartons avec tous les détails, tout l’éclairage mis à notre disposition. A notre tour d’informer, en toute responsabilité, nos hiérarchies », pouvait-elle déclarer, avant d’ajouter « Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour les éclairages que nous venons avoir à ce sujet. »

En effet, la communication du gouvernement de la République du Congo à l’endroit du corps diplomatique, portait sur l’ouvrage de Dominique Kounkou, « Le génocide des Laris au Congo ». Aussi quatre ministres congolais ont-t-ils été face au corps diplomatique accrédité au Congo.

Devant les ambassadeurs, les ministres Raymond Zéphirin Mboulou de l’Intérieur et décentralisation, Jean Claude Gakosso, des Affaires étrangères, Ange Aimé Wilfrid Bininga de la Justice et Thierry Mounngalla de la Communication et des Médias se sont répartis les tâches. Le premier à prendre la parole a été Jean Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères et du Congo. Il a qualifié le livre de Dominique Kounkou de « compilation des contre-vérités indigestes et d’absurdités absconses ». Ce livre est conçu dans le but inavoué d’attiser artificiellement des tensions identitaires et souffler sur les braises de crispations ethniques qui n’existent nulle part au Congo, mais que, visiblement, l’auteur appelle de tous ses vœux », a poursuivi le ministre congolais des affaires étrangère devant un auditoire attentif.

Jean Claude Gakosso a rappelé les péripéties de la crise déclenchée dans le Pool, le 4 avril 2016, en prenant à témoins les membres du corps diplomatique qui, a-t-il dit, ont suivi son évolution jusqu’à ce jour, avec des missions sur le terrain. Le chef de la diplomatie congolaise a précisé que les différentes et multiples missions des agences du système des Nations-Unies et d’autres n’ont jamais évoqué, même en termes de soupçon, un prétendu génocide dans le Pool. «A aucun moment, aucun de nos partenaires revenus du Pool n’a fait état de traces matérielles quelconques ayant pu donner à penser que la force publique se serait livrée à « des pogroms » (émeute sanglante dirigée contre une minorité ethnique ou religieuse) « sur des populations spécifiques, en vue d’une extermination massive », a martelé le ministre congolais des affaires étrangères. Pour lui, ce livre est, sur le plan littéraire, « une compilation de platitudes sémantiques »

Le ministre de l’Intérieur et décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou a promis lui aussi de faire un point global sur la situation dans le Pool aux diplomates dans les brefs délais. Pendant que se poursuit le désarmement des ex-combattants, le gouvernement et l’ensemble de ses partenaires travaillent à la réinsertion des ex-combattants et la prise en charge des déplacés, a ajouté le ministre de l’intérieur.

En somme, les diplomates accrédités au Congo ont été édifiés sur ce prétendu génocide. Les éléments mis à la disposition, en définitive, leur permettront de rédiger des télégrammes ou notes diplomatiques à leur hiérarchie.

Roch Bouka/Correspondant de la Rtga World au Congo

