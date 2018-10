Congo-Brazzaville: La renaissance du théâtre congolais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La Compagnie de théâtre et danse ‘’ Point de départ ‘’ du chorégraphe Peper Tanguy Mayindou, présentera en décembre 2018 à Brazzaville, la pièce « Les misérables sont les mecs de la rue »’ au festival international Mantsina sur Scène au Congo.

Cette annonce a été faite par le comédien et assistant metteur en scène de cette troupe artistique, Patience Jean Bertrand Konanga, dans un entretien avec la presse national et international, pour réserver la trame de cette pièce qui révèle que « les enfants comme les mecs de la rue en général, sont des sujets très complexes et difficiles à connaître les profondeurs de leurs goûts’’.

« La rue est un milieu turbulent et exposé qui peut facilement conduire l’homme à la révolte par conscience », relate cette production théâtrale et de danse. Ainsi, l’univers immense vit dans une désastreuse tendance de turbulence, de lutte, de joie et du désarroi. La vie quotidienne semble être un jeu d’humour, de hasard ou de chance, d’où dans cette version, on éprouve un peu d’émotions d’une vie débordante qui s’intercale entre deux tendances.

Résume la troupe auprès des spectateurs de cette tragédie de comédie et danse.

Par ailleurs, le comédien assistant metteur en scène Jean Bertrand Konanga dit Arthur, a également évoqué leur dernier spectacle à Pointe-Noire en mai 2018, en partenariat avec l’Institut Français du Congo (IFC).

« La pièce au cœur de l’enfer , je m’exprime ‘’ est une conjugaison d’un corps noyé dans la transpiration, de la parole ou timbre dénonciateur, des sons et lumières révélatrices, a relevé le Chorégraphe danseur Peper Tanguy Mayindou de la compagnie ‘’ Point de départ ’’.

Suivant le résumé de cette production, l’artiste y incarne sa véhémence rouspétance face à la douloureuse chronologie de sa misère –pérenne jalonnée par les injustices, la répression, les guerres infinies dans une société dirigé par des politiques conspirationnistes et misanthropiques.

Abordant la vocation de cette compagnie dans la recherche artistique pluridisciplinaire, le chorégraphe danseur Peper Tanguy Mayindou a reconnu que le rapprochement de la danse au théâtre et de la scène est un aspect essentiel dans l’effort d’investigation de moyen d’expression, la scène est l’espace libre par excellence et l’apport de les marier en une seule énergie . Le théâtre au sens large doit participer à l’œuvre générale de l’acteur dans la production artistique.

Dès sa création en 2015, ‘’ La Compagnie Point de départ ‘’, a débuté ses productions en juillet 2016 au Centre du Développement Chorégraphique (CDC) Baning’art à Kombé dans l’Arrondissement 8 – Madibou.

Ainsi, la troupe de Danse et théâtre ‘’ Point de départ ‘’ est constitué de plusieurs artistes parmi lesquels les comédiens, percussionnistes, danseurs, acteurs sur scène, pour valoriser la culture congolaise.

Roch Bouka/Correspondant de la Rtga World au Congo Brazzaville

