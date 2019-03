Concert-Lecture: Cie musicale Licelv Mauwa lance la campagne « Metamoophozo : un enfant, un livre »

Destinée à faire vivre aux élèves des démarches éducatives et musicales innovantes à travers la lecture, la campagne « Metamorphozo : un enfant, un livre » veut transformer les habitudes des enfants.

Lancée depuis le 23 mars dernier, cette campagne, qui vise 10 écoles situées dans la périphérie de la ville de Kinshasa, s’appuie sur une approche musicale – pédagogique dans le but d’orienter vers une culture axée sur la lecture, avec la participation de plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur de l’éducation.

Se résumant en une tournée musicale et une action communautaire participative de dons des livres, « Metamorphozo : un enfant, un livre » qui est initié par la Compagnie musicale Licelv Mauwa en collaboration avec l’Asbl Réalités et Perspectives, va s’étendre le 10 mai 2019 visant près de 5000 élèves.



Concernant le volet « tournée musicale » consiste en un spectacle en format lecture-concert destiné à susciter, accroitre et cristalliser le goût de la lecture auprès des élèves, par le biais d’une musique thématisée comme moyen d’influencer le changement de leurs habitudes. S’agissant du second volet à vocation participative, apprend-on, est une action caritative de don de livres afin de contribuer efficacement à l’acquisition des savoirs des enfants.



C’est depuis septembre 2017 que le concept « Metamorphozo » a été mise en place par la compagnie Licelv Mauwa offrant un cadre de communication des valeurs positives pour le changement de comportement se servant de la musique et autres formes d’art pour atteindre divers publics.

Ainsi, cette compagnie musicale reste ouverte aux personnes de bonne volonté pour un appui afin d’atteindre les objectifs assignés.

Notons que la première phase de ce concept a été dévoilé sous forme de spectacle thématiques variées notamment sur la cohésion familiale, la diversité culturelle, la femme,… A Kinshasa, ce spectacle a été présenté à l’Espace Bilembo, au Centre culturel Guez Aréna, à l’Institut Français, au Palm Beach ainsi qu’au Masa 2018 en Côte d’ivoire, au Salon des voix de Femme 2 à Douala , au Visa for Music 5 à Rabatet au Festival Afropolitan à Dakar.

Grâce à la participation et la contribution de tous, cette première phase de la campagne « Metamorphozo : un enfant, un livre » envisage réunir des moyens nécessaires pour offrir un maximum d’ouvrage et stimuler la croissance personnelle de plus ou moins 5000 enfants repartis dans les 10 écoles ciblées dans la périphérie à Kinshasa.

Onassis Mutombo