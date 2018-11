Changement climatique : les efforts de protection de l’environnement en RDC

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Des familles en République démocratique du Congo (RDC) bénéficient de l’appui de leur gouvernement et des Nations Unies pour protéger l’environnement et bâtir ce que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) appelle des « vies résilientes au climat ». Les habitants de la région côtière de cet immense pays sont invités à lutter contre les effets du changement climatique en modifiant leur mode de vie et leur manière de travailler.

Ainsi, un jeune homme qui avait l’habitude d’abattre des arbres de la mangrove pour en faire du charbon de bois gagne maintenant sa vie en fabriquant et en vendant des fours améliorés qui réduisent la quantité de charbon nécessaire pour cuisiner un repas. L’éradication des forêts des mangroves protectrices peut entraîner des inondations et une érosion accrue du littoral.

Et de petits jardins maraîchers ont été mis en place pour fournir des emplois aux femmes, améliorer l’offre et la qualité de la nourriture localement et accroître la durabilité de l’environnement. En savoir plus ici, sur la façon dont de petits changements dans la routine, le mode de vie et le comportement peuvent avoir un impact majeur sur l’environnement.

